Pessoas Altamente Sensíveis: conheça o traço de personalidade que pode impactar rotina

Pouco explorado no Brasil, o conceito de Pessoas Altamente Sensíveis (PAS) aborda um traço de personalidade de alguém que pode ter maior percepção de nuances em ambientes, processar de forma mais profunda informações e até sentir uma sobrecarga quando existe um excesso de estímulos. Para a rotina, essa característica pode significar impactos significativos e a necessidade de uma adaptação.

O termo foi proposto pela psicóloga norte-americana Elaine Aron, há cerca de 30 anos. Na literatura proposta pela especialista, é defendido que o PAS não se trata de um transtorno mental ou um temperamento, como explica a doutora em Diversidade Cultural e Inclusão Social e professora de Psicologia da Universidade de Caxias do Sul (UCS) Raquel Conte.

Um dos motivos desse traço ser mais discutido agora — uma vez que pessoas com essas características sempre existiram — pode ser o contexto atual da sociedade. Como aponta a especialista, a rotina moderna por si só é carregada de um excesso de conexões e estímulos nos mais diversos ambientes. O estudo de Elaine Aron, focado nos EUA, aponta que 20% dos norte-americanos possuem esse traço.

— Tem sido associado mais como a um comportamento, mais ligado à contemporaneidade. A forma como nós, em geral, estamos vivendo um excesso de estímulos, uma questão de hiperconexão, de pressão permanente, de desempenho, de felicidade. Este seria um dos fatores que poderia fazer com que pensamos mais em pessoas hiperconectadas e hiperestimuladas — observa a psicóloga.

Raquel Conte, professora de psicologia da UCS. Raquel Conte / Arquivo pessoal

A professora explica que o PAS não trata simplesmente sobre "uma pessoa que sente muito" ou que pode ter alguma fragilidade moral ou um exagero emocional. Ele está relacionado ao funcionamento psíquico, com um sistema nervoso mais responsivo.

Na prática, é uma pessoa que capta mais que as outras nuances do ambiente, processa experiências com maior profundidade e se cansa mais facilmente diante de um ruído, conflitos, pressão ou uma hiperestimulação.

— É possível até identificar de onde vem essa sensibilidade, o que isso pode estar representando, se está ligado, de repente, a algum evento traumático, e a partir daquilo ela ficou hipervigilante, por exemplo, ou se está ligado ao próprio funcionamento dela de nunca conseguir parar. E aí, também, em momentos da terapia, ajudá-la a conter melhor essa hiper excitação e tentar nomear essa sensibilidade, identificar de onde ela vem, identificar quais os temas, quais são os, como as pessoas gostam de dizer hoje, gatilhos — comentou a especialista.

Conforme o ambiente em que a pessoa está inserida, a característica pode ficar mais presente ao longo do tempo ou até ser amenizada. Em alguns casos, a resposta desse traço de personalidade pode ter como consequência sinais no corpo e na saúde.

— Como são pessoas que, vamos supor, captam muito facilmente o que está acontecendo ao redor, tanto coisas positivas como negativas, isso acaba podendo gerar uma sobrecarga emocional a partir desse super excitamento sensorial. Isso pode gerar nelas um grande grau de estresse, de cansaço e pode até levar a uma patologia, uma depressão, por exemplo, um burnout — explica a professora.

Acontece de forma inconsciente e pode requerer adaptação

A psicanalista Drika Shak, de Três Coroas, trabalha com o conceito no país e atende pacientes que possuem esse traço. Ao mesmo tempo, a própria profissional vive a experiência de ser uma pessoa altamente sensível.

A psicanalista adaptou a rotina para lidar de forma melhor com esse traço da personalidade. Apesar de ter benefícios, como uma maior percepção de mundo, a alta sensibilidade fez com que ela encarasse os sintomas mais desafiadores.

— É aquela pessoa, por exemplo, que entra no ambiente e não se sente bem, ou ela não sustenta estar com muitas pessoas durante muito tempo, ou quando ela interage com as pessoas fica exausta. Uma rotina de trabalho normal para uma ou para as outras pessoas, para ela é muito — descreveu a psicanalista.

Psicanalista Drika Shak. Rafael Remus / Divulgação

Como conta Drika, esse processamento de estímulos e informações se dá de forma inconsciente. Para lidar com o traço, a psicanalista optou também por uma transição de carreira.

— Eu tive que readequar completamente a minha rotina. Eu fiz transição de carreira. Então, é óbvio que para cada pessoa vamos ter que identificar quais os estímulos que estão afetando mais ela. Mas, de um modo geral, um excesso de demandas para uma pessoa altamente sensível, ela vai colapsar — contou Drika.

Como explica a psicanalista, nos Estados Unidos há testes baseados nas respostas de neurotransmissores a estímulos. No Brasil, a identificação, nesse momento, fica mais restrita à análise de um profissional.

— A capacidade intuitiva delas também é muito maior. Justamente porque elas captam mais estímulos, mais nuances desse ambiente, e o processamento de memórias também delas é maior. Então, estamos falando de profundidade, não de quantidade — acrescentou a especialista.

Característica sozinha pode ser apenas o traço de personalidade

A especialista observa que é comum confundir sintomas do transtorno do espectro autista (TEA) com o conceito de PAS. Apesar de compartilharem a característica de terem uma maior sensibilidade aos estímulos, outros traços do conceito não encaixam com o diagnóstico do TEA.