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Pessoas Altamente Sensíveis: conheça o traço de personalidade que pode impactar rotina

Conceito começou a ser estudado nos anos 1990, nos Estados Unidos. Sobrecarga de estímulos pode gerar estresse, cansaço e acarretar em patologias

Bruno Tomé

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