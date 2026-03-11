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Voltinha
Notícia

Passeio de bugio ruivo movimenta área central de São Francisco de Paula 

Animal de espécie nativa da Serra Gaúcha entrou em quintais e andou por cima de casas até retornar a uma araucária próximo ao Lago São Bernardo, cartão postal da cidade

Pedro Zanrosso

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