Passeio de bugio ruivo movimenta área central de São Francisco de Paula 

O passeio de um macaco da espécie bugio ruivo chamou a atenção de moradores de São Francisco de Paula no fim da manhã desta quarta-feira (11). O animal foi flagrado por uma câmera de segurança andando tranquilamente em uma rua da área central. Ele também foi visto (e registrado em vídeo) em cima do pergolado de uma cafeteria, no quintal de uma casa e até no telhado da Casa Amarela, um casarão histórico do início do século 20 que foi tombado pelo município.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h30min para acompanhar a situação e dar segurança ao animal. Algumas tentativas de resgate chegaram a ser realizadas, mas o bugio, segundo o comandante Sérgio Gajardo, voltou sozinho para uma araucária próxima ao Lago São Bernardo.

— Entendemos que ele more próximo à zona urbana, em um terreno grande com árvores e pinheiros, e hoje ele resolveu dar um passeio. Estamos em contato com os órgãos oficiais para garantir a segurança do animal e estudar se ele vai permanecer nesse local — disse Gajardo.

Comportamento é normal da espécie

O macaco foi identificado pela bióloga e primatóloga Danielle Baccon como um macho adulto que se dispersou do bando. O comportamento, segundo ela, é natural da espécie e importante para o fluxo das populações.

— Quando um animal assim aparece em áreas urbanas algumas atitudes simples da população fazem toda a diferença para a segurança das pessoas e do próprio animal. A primeira orientação é não se aproximar, não tocar e não tentar interagir com esse bicho. Mesmo que ele pareça manso o contato pode provocar reações defensivas.

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Pesquisadora do Programa Macacos Urbanos da UFRGS, Danielle alerta também para que não sejam oferecidos alimentos aos macacos, o que poderia alterar o comportamento natural da espécie:

— Pode causar problemas de saúde e aumentar o risco de dependência dos humanos. É importante lembrar que esses animais encontram toda a alimentação necessária na natureza. Outra recomendação é manter distância e evitar aglomeração de pessoas ao redor do animal. O excesso de curiosidade e barulho pode deixar o bugio assustado e dificultar o trabalho das equipes técnicas.

App colaborativo auxilia no monitoramento

O Programa Macacos Urbanos possui um aplicativo-web para o monitoramento de macacos de vida livre no Estado. O objetivo é facilitar o registro de ocorrências e avistamentos dos indivíduos. A ferramenta não necessita de download e o endereço é app.olhaomacaco.com.br

Os registros são consolidados em um banco de dados que possibilita a comunicação direta entre a comunidade e os órgãos de resgate.