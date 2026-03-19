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Data mais doce do ano
Notícia

Páscoa aquece produção de ovos de chocolate artesanais em Caxias; loja de embalagens prevê aumento de 15% nas vendas

Espaço que comercializa insumos para doces recebe, em média, 350 clientes ao dia neste mês

Luca Roth

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