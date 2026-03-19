Páscoa aquece produção de ovos de chocolate artesanais em Caxias; loja de embalagens prevê aumento de 15% nas vendas

Roberta Castilhos da Silva, 26, e a mãe Joísa Belinot de Castilhos, 45, apostam na venda de ovos trufados em confeitaria familiar no bairro Cruzeiro. Neimar De Cesero / Agência RBS

Celebrada mais cedo neste ano, a Páscoa, marcada para 5 de abril, aquece o mercado da produção de ovos de chocolate artesanais e caseiros. Pequenas confeitarias de Caxias do Sul, e também pessoas que se aventuram a empreender para juntar uma renda extra, estão em plena preparação para a data mais doce do ano, divulgando seus cardápios de guloseimas e atendendo a pedidos.

Antes de pôr a mão na massa, entretanto, é preciso adquirir os insumos e as embalagens que vão compor os doces. Na Baggio Festas, que atua há 24 anos no ramo e reúne um catálogo de 80 mil itens, a média diária de clientes neste mês passava de 350 pessoas até esta quarta-feira (18).

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A expectativa da proprietária, Cleci Baggio, é por um movimento ainda mais intenso nas próximas duas semanas que antecedem a Páscoa. Ela vê como tendência, desta vez, a procura por itens para fazer o ovo em fatia e por embalagens mais enxutas para comportar chocolates de 50g e 100g.

— Sabemos que a situação não está confortável para todo mundo, mas acredito que vamos ter uma excelente Páscoa. Os índices apontavam que não devido a esse aumento do preço do chocolate, mas a procura está grande. Alguns itens já acabaram, como o chocolate meio amargo, que chega do fornecedor em porções fracionadas — contextualiza a empresária.

No local são vendidas desde as tradicionais formas de ovo de chocolate até outros moldes, como de cenoura e coelho; além de caixinhas, papéis, fitas, laços e etiquetas para embrulhar as delícias. No setor das misturas, o produto que registra maior saída junto ao meio amargo em si é o chocolate blend, a mistura de leite com o meio amargo.

— Estamos vendo que vamos superar as vendas da Páscoa de 2025. Acredito que o crescimento será de 10% a 15%. É a melhor data do ano para nós, faz uma grande diferença no orçamento — resume Cleci.

A proprietária destaca três objetivos entre os clientes que entram na loja: os pequenos confeiteiros, os trabalhadores atrás de um incremento para a renda e as famílias que querem viver uma Páscoa diferente e mais saudável.

— Em famílias de dois, três filhos, é difícil os pais conseguirem dar um ovo para cada um. Então elas vêm, compram toda a matéria-prima e produzem com os filhos. Além de ser lúdico, tira as crianças do celular e o custo-benefício sempre vale a pena, porque no mercado está complicado — complementa.

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Mãe e filha apostam em ovos trufados

Um negócio chefiado por mãe e filha no bairro Cruzeiro tem apostado na sazonalidade desta época para impulsionar o faturamento anual e a cartela de clientes.

Inicialmente focada em brigadeiros caseiros, quando criada em 2016, a confeitaria Beta e Jísa ampliou o leque de doces com o tempo, inaugurou uma loja física e, neste ano, elaborou um cardápio especial para a Páscoa, com destaque para os ovos trufados.

Ao todo, são nove opções do doce que ganham forma nas mãos da Roberta Castilhos da Silva, 26 anos, e da Joísa Belinot de Castilhos, 45. A parte externa do ovo é de chocolate meio amargo ou branco, que ganha recheios à base de brigadeiro em sabores como café, ninho, amendoim, maracujá e até o famoso pistache.

— A gente trufa as duas metades e as vende juntas em uma embalagem, que depois é envolta em um tecido, tudo pensando na nossa identidade visual. Como nossa confeitaria é artesanal, fazemos tudo com carinho — conta Roberta.

A dupla também elabora bolos recheados, biscoitos doces e, no segmento dos brigadeiros, atende a pedidos para montagem de mesa e para serviço de bufê em eventos como casamento e formatura.

Hoje a confeitaria é a principal atividade econômica da família, e a expectativa é por colher bons frutos nesta Páscoa.