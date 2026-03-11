Parque temático 3 Palavrinhas chega ao Shopping Villagio, em Caxias

A atração fica na Praça de Eventos. Divulgação / Divulgação

O parque temático 3 Palavrinhas chega no Shopping Villagio, em Caxias, inspirada nos personagens Sarah, Davi e Miguel. O espaço abriga uma piscina com mais de 200 mil bolinhas, brinquedão com tobogã, balão pula-pula, gira-gira e brinquedos temáticos.

A atração fica disponível até 21 de abril, na Praça de Eventos. É permitida a entrada de crianças de até 12 anos - crianças de até quatro anos só entram acompanhadas de um responsável, esse que não precisa pagar ingresso. Crianças com deficiência e crianças com TEA têm direito à meia-entrada. Para garantir esse benefício, é necessário apresentar na bilheteria: RG com indicação da condição, atestado ou laudo médico.

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