Pare e siga com semáforos na BR-116, em Caxias do Sul, deve seguir até maio

Trânsito é alternado próximo ao Belvedere Véu da Noiva. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O motorista que trafega pelo interior de Caxias do Sul ou faz o trajeto entre a cidade e a Região das Hortênsias pela BR-116 já se deparou com um novo pare e siga próximo ao Belvedere Véu da Noiva, no bairro Galópolis.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), o trânsito é alternado no km 161 para que equipes trabalhem na recuperação de um talude que sofreu erosão embaixo da pista. São danos acumulados ainda das chuvas de maio de 2024.

Os trabalhos consistem na remoção do pavimento de uma das faixas da rodovia, seguida pela escavação e pela implantação de grampos e de concreto projetado na estrutura. Durante o dia, operários orientam os veículos em cada sentido da via, enquanto à noite, entre 17h e 7h, essa função é realizada por semáforos programados.

A previsão do Dnit é que as restrições de tráfego sigam até a conclusão da obra, prevista para maio. A reforma tem um orçamento divulgado de aproximadamente R$ 2 milhões.

Durante o dia, operários orientam os veículos em cada sentido da via, enquanto à noite, essa função é realizada por semáforos programados. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Trânsito lento entre Caxias e Nova Petrópolis

Esse ponto da rodovia em Caxias com pare e siga se soma ao da entrada de Nova Petrópolis, passando a ponte sobre o Rio Caí, entre o km 177 e o km 180. O trecho essencial para acessar as Hortênsias tem trânsito limitado desde junho de 2023.