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Pare e siga com semáforos na BR-116, em Caxias do Sul, deve seguir até maio

Previsão é do Dnit, que coordena recuperação de talude embaixo da pista no km 161. Custo é de R$ 2 milhões. Ponto com restrição de trânsito se soma ao da entrada de Nova Petrópolis, onde também há obras na rodovia

Luca Roth

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