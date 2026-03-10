Para reforçar segurança, Garibaldi e Carlos Barbosa recebem novas câmeras de monitoramento

Garibaldi e Carlos Barbosa receberam novos equipamentos que devem reforçar os sistemas de videomonitoramento. Ao todo, são 21 câmeras de segurança com tecnologia de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos.

Em Garibaldi, foram destinadas 11 câmeras. Antes da instalação, a secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana articula com as forças de segurança locais a definição dos pontos onde os equipamentos serão colocados e a integração com os sistemas já utilizados no município.

Carlos Barbosa recebeu 10 aparelhos. Sete deles são voltados à leitura de placas de veículos, por meio do sistema LPR, enquanto três possuem tecnologia de reconhecimento facial e devem ser direcionados a locais com maior circulação de pessoas. Segundo a secretaria de Segurança e Trânsito, parte dos equipamentos substituirá câmeras antigas e outra parte será instalada em diferentes bairros, conforme a necessidade.

O município já conta com um sistema estruturado de videomonitoramento, com todas as entradas e saídas monitoradas. As imagens são operadas em uma central da prefeitura e compartilhadas em tempo real com a Polícia Civil e a Brigada Militar, que também têm acesso ao sistema em suas próprias bases.