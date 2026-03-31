Para reforçar combate à dengue, inseticida será aplicado no bairro Santa Terezinha, em Garibaldi 

Equipes da prefeitura de Garibaldi vão aplicar inseticida no bairro Santa Terezinha, na manhã desta quarta-feira (1º), a partir das 7h30min. A medida tem como objetivo reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.
A ação vai ocorrer nas ruas Josefina Baruffi, Fortunato Agostini, Izidoro Pianezzolla e Fernando Ferrari. O inseticida será aplicado por meio do chamado fumacê, uma névoa lançada por equipamento que ajuda a eliminar mosquitos adultos.
Para que a aplicação tenha melhor efeito e para garantir a segurança dos moradores, a prefeitura orienta alguns cuidados durante a passagem do fumacê. Entre eles, manter portas, janelas e cortinas abertas para facilitar a entrada do inseticida, além de proteger alimentos, água, utensílios domésticos e ração de animais, mantendo tudo bem tampado.
Também é recomendado cobrir ou retirar gaiolas de pássaros, aquários e colmeias, além de evitar permanecer na rua ou nas calçadas durante a aplicação. Pessoas com problemas respiratórios, como asma ou alergias, assim como crianças e idosos, devem permanecer em ambientes fechados e protegidos durante a ação e por até 30 minutos após a aplicação.
A orientação é lavar vasilhas de alimentos e objetos que possam ter sido atingidos pelo inseticida, higienizar frutas e verduras que estavam fora da geladeira e manter os ambientes ventilados. Em caso de contato com a névoa, é indicado lavar mãos e rosto.