Geral

Aedes aegypti
Notícia

Para reforçar combate à dengue, inseticida será aplicado no bairro Santa Terezinha, em Garibaldi 

Será nesta quarta-feira por meio do chamado fumacê, uma névoa lançada por equipamento que ajuda a eliminar mosquitos adultos

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS