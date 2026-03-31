Para reforçar combate à dengue, inseticida será aplicado no bairro Santa Terezinha, em Garibaldi 

Equipes da prefeitura de Garibaldi vão aplicar inseticida no bairro Santa Terezinha, na manhã desta quarta-feira (1º), a partir das 7h30min. A medida tem como objetivo reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

A ação vai ocorrer nas ruas Josefina Baruffi, Fortunato Agostini, Izidoro Pianezzolla e Fernando Ferrari. O inseticida será aplicado por meio do chamado fumacê, uma névoa lançada por equipamento que ajuda a eliminar mosquitos adultos.

Para que a aplicação tenha melhor efeito e para garantir a segurança dos moradores, a prefeitura orienta alguns cuidados durante a passagem do fumacê. Entre eles, manter portas, janelas e cortinas abertas para facilitar a entrada do inseticida, além de proteger alimentos, água, utensílios domésticos e ração de animais, mantendo tudo bem tampado.

Também é recomendado cobrir ou retirar gaiolas de pássaros, aquários e colmeias, além de evitar permanecer na rua ou nas calçadas durante a aplicação. Pessoas com problemas respiratórios, como asma ou alergias, assim como crianças e idosos, devem permanecer em ambientes fechados e protegidos durante a ação e por até 30 minutos após a aplicação.