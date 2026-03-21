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Para incentivar a adoção, prefeitura de Caxias promove desfile de cães "caramelos"

Iniciativa é aberta à comunidade e ocorre no próximo sábado (28). Tutores que desejarem participar com seus animais podem se inscrever de forma online

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