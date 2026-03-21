Para incentivar a adoção, prefeitura de Caxias promove desfile de cães "caramelos"

Serão três categorias especiais: 50 Tons de Caramelo, Caramelo Mais Fashion e Caramelo Adotado do Canil Municipal. Semmas / Divulgação

Reconhecidos pelo carisma e por não ter uma raça definida, os cães "caramelos" desfilarão no próximo sábado (28), em Caxias do Sul. A iniciativa é da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade que busca reforçar a importância da adoção.

O evento será realizado no Centro Esportivo Municipal Antônio Barroso Filho, localizado na Avenida Júlio de Castilhos, 4390, bairro Cinquentenário, a partir das 13h. O desfile está previsto para as 15h. Depois, haverá atrações musicais.

Serão três categorias especiais: 50 Tons de Caramelo, Caramelo Mais Fashion e Caramelo Adotado do Canil Municipal. Três vencedores serão eleitos em cada uma delas, valorizando não apenas a beleza, mas também a história e o vínculo entre os animais e seus tutores.



Como participar do desfile

O desfile é aberto à comunidade. Os tutores que desejarem desfilar com seus cães devem se inscrever de forma online. Basta preencher um formulário disponível neste link.