Pacote de obras prevê melhorias em pontes, escola e bueiros impactados por eventos climáticos em Farroupilha

Dentre as intervenções, está a recuperação da cobertura da Escola Municipal José Chesini, em Vila Rica. A instituição foi atingida por um tornado em dezembro de 2025. Gabriel Gabrielli / Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

Oito pontos do município de Farroupilha serão restabelecidos a partir da execução de um plano de obras. As intervenções serão executadas em locais que foram atingidos por eventos climáticos recentemente. A estratégia foi apresentada pela prefeitura e pela Defesa Civil Municipal na manhã desta quarta-feira (25).

O investimento estimado é de R$ 2 milhões, com recursos dos cofres municipais e do governo federal. O pacote contempla melhorias em pontes, bueiros e edificações e foi anunciado pelo prefeito Jonas Tomazini, juntamente com secretários e técnicos do município.

Dentre as intervenções, está a recuperação da cobertura da Escola Municipal José Chesini, no distrito de Vila Rica. O edital para definir a empresa responsável pela obra foi publicado na semana passada. A instituição foi atingida por um tornado em dezembro de 2025.

A força do vento, que chegou a 100 km/h conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado, arrancou parte do telhado e danificou as paredes da escola. Além disso, ao menos 15 moradias tiveram danos.

A licitação ocorre após a confirmação da liberação de R$ 708,5 mil do governo federal. As propostas serão abertas no dia 2 de abril, às 13h30min, através do site www.portaldecontaspublicas.com.br.

Os 46 alunos que eram atendidos no local foram realocados para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Paese, na comunidade de Linha Paese, com assistência e transporte da prefeitura.

Outras intervenções:

Restabelecimento de tubulação na FR-51, na Linha 47. Investimento de R$ 232.375,07

na FR-51, na Linha 47. Investimento de R$ 232.375,07 Reconstrução de bueiro na FR-215, sobre o Arroio do Ouro, em Caravagetto. Investimento: R$ 251.607,62.

na FR-215, sobre o Arroio do Ouro, em Caravagetto. Investimento: R$ 251.607,62. Restabelecimento da cabeceira de uma ponte na FR-65, em Linha Rio Branco. Investimento: R$ 57.709.

na FR-65, em Linha Rio Branco. Investimento: R$ 57.709. Recuperação de um bueiro na FR-280, em Linha Sertorina. Investimento: R$ 157.643,09.

na FR-280, em Linha Sertorina. Investimento: R$ 157.643,09. Estabilização do Arroio Ventoso, em Linha Müller. Investimento: R$ 87.026,88.

em Linha Müller. Investimento: R$ 87.026,88. Restabelecimento de um bueiro na FR-04, em Caravagetto. Investimento: R$ 236.444,34.

na FR-04, em Caravagetto. Investimento: R$ 236.444,34. Reconstrução de uma ponte na FR-65, também em Linha Rio Branco. Investimento: R$ 299.975,88.