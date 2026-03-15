Operações policiais prendem três homens por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Caxias do Sul 

Materiais e objetos apreendidos pelos policiais. Comunicação Social 12º BPM / Divulgação

Operações realizadas pela Brigada Militar entre a noite de sábado (14) e a madrugada do domingo (15) resultaram na prisão de três homens em Caxias do Sul. A primeira ação aconteceu na noite do sábado, no bairro Serrano. Um homem de 56 anos foi preso por posse ilegal de arma.

A prisão dele foi realizada durante o atendimento a uma ocorrência em uma casa. Detalhes dessa ação não foram divulgados, mas a polícia apreendeu munições dos calibres .22, .33 e .38.

Cartuchos de espingardas, espoletas, pólvora e uma espingarda calibre 5.5 também foram apreendidos. O homem foi encaminhado à delegacia.

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Já no bairro Cinquentenário, dois homens de 32 e 19 anos, foram presos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38, além de porções de drogas como 205,79 g de maconha, 26 cigarros de maconha, 47 comprimidos de ecstasy e frascos de lança-perfume.