Ônibus de turismo de Caxias do Sul é flagrado com carga ilegal de vinho avaliada em R$ 300 mil

Ônibus de turismo com placas de Caxias do Sul foi apreendido durante a fiscalização dos policiais. Polícia Rodoviária Federal de Rosário do Sul / Divulgação

Uma carga de vinhos avaliada em R$ 300 mil e transportada por um ônibus de turismo, com placas de Caxias do Sul, foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste.

A ação aconteceu no sábado (14), na BR-290. Os policiais deram ordem de parada ao motorista do ônibus, que vinha de Rivera, no Uruguai.

Durante a revista no bagageiro, os policiais encontraram diversas caixas de vinhos importados de forma ilegal. As bebidas de origem francesa e espanhola possuem alto valor no mercado brasileiro.

Segundo os policiais, apenas uma garrafa foi avaliada em cerca de R$ 12 mil. A carga, com 84 garrafas, teve valor estimado em R$ 300 mil.

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Questionado, o motorista de 59 anos, alegou que as caixas de bebida teriam sido entregues em Rivera com a orientação de levá-las até Caxias do Sul.

Diante disso, o ônibus e os vinhos foram apreendidos e encaminhados para a unidade da Polícia Federal em Sant’Ana do Livramento.