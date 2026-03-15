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Ônibus de turismo de Caxias do Sul é flagrado com carga ilegal de vinho avaliada em R$ 300 mil

Veículo vinha de Rivera, no Uruguai, e foi abordado na BR-290, na cidade de Rosário do Sul

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