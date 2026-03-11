Oito toneladas de produtos impróprios e item com validade expirada em 2017 são apreendidos em Farroupilha

Oito toneladas de produtos impróprios para consumo foram apreendidas em dois estabelecimentos de Farroupilha nesta quarta-feira (11), de acordo com o Ministério Público. Os itens foram flagrados a partir de uma fiscalização da Força-Tarefa do Programa Segurança dos Alimentos.

Entre os alimentos impróprios, os agentes identificaram uma porção de bucho bovino com a data de validade de 2017. Conforme a comunicação do MP, cerca de 90% dos produtos apreendidos eram compostos por carnes e pescados.

A fiscalização constatou problemas de fracionamento, produtos vencidos, itens sem identificação de origem e falhas de armazenamento, além de alimentos mantidos em temperaturas incorretas, incluindo margarina fora dos padrões exigidos. Além das carnes e pescados, foram apreendidos sucos, embutidos, queijos, produtos de padaria, como tortas e bolos, além de unidades de álcool em que a venda é proibida em mercados.

A operação contou com os promotores de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, de Defesa do Consumidor de Porto Alegre, e Stéfano Lobato Kaltbach, de Farroupilha.