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Notícia

Oito toneladas de produtos impróprios e item com validade expirada em 2017 são apreendidos em Farroupilha

Ação do Ministério Público (MP) realizou fiscalização em dois estabelecimentos do município da Serra. Maior parte das apreensões é composta por carnes e pescados

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS