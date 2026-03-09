Obras provocam bloqueios temporários na Estrada Municipal Agostinho Mariano Tonella, em Vila Seca, em Caxias 

Os trabalhos fazem parte do conjunto de ações voltadas à qualificação da estrada. Ederson de Oliveira / Divulgação

Nesta segunda-feira (9) ocorre novo bloqueio temporário de tráfego na Estrada Municipal Agostinho Mariano Tonella, no distrito de Vila Seca, em Caxias do Sul.

Segundo a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), a interrupção ocorre para a execução de trabalhos de perfuração de rochas, etapa necessária para dar continuidade às obras de melhorias viárias no trecho que liga à comunidade de Nossa Senhora do Caravaggio.

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Durante a execução do serviço, o bloqueio é necessário para garantir a segurança das equipes que atuam no local e também dos motoristas que circulam pela região.