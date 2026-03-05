Obras na usina hidrelétrica Castro Alves, de Nova Roma do Sul, alcançam quase 40% da execução

As obras de adequações na usina hidrelétrica Castro Alves, em Nova Roma do Sul, estão quase em 40% de execução. O avanço foi comunicado nesta quinta-feira (5) pela administradora da barragem, a Ceran.
De acordo com a assessoria da Ceran, mais de 170 trabalhadores atuam na obra. Os trabalhos iniciaram em novembro do ano passado e seguem recomendações de estudos hidrológicos periódicos e atendem às diretrizes da Lei Nacional de Segurança de Barragens.
Os estudos utilizados para o planejamento, conforme a administração, são de ponta. Com as obras, a barragem deve suportar vazões significativamente superiores aos recordes históricos já registrados.
Conforme a Ceran, este investimento preventivo assegura que a operação permaneça estável e segura mesmo sob condições climáticas severas.