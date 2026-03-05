Obras na usina hidrelétrica Castro Alves, de Nova Roma do Sul, alcançam quase 40% da execução

Obras na usina hidrelétrica Castro Alves, em Nova Roma do Sul. Ceran / Divulgação

As obras de adequações na usina hidrelétrica Castro Alves, em Nova Roma do Sul, estão quase em 40% de execução. O avanço foi comunicado nesta quinta-feira (5) pela administradora da barragem, a Ceran.

De acordo com a assessoria da Ceran, mais de 170 trabalhadores atuam na obra. Os trabalhos iniciaram em novembro do ano passado e seguem recomendações de estudos hidrológicos periódicos e atendem às diretrizes da Lei Nacional de Segurança de Barragens.

Leia Mais Novo prazo para cidadania italiana de menores de idade deve desafogar atividades do consulado em Porto Alegre

Os estudos utilizados para o planejamento, conforme a administração, são de ponta. Com as obras, a barragem deve suportar vazões significativamente superiores aos recordes históricos já registrados.