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Obras na usina hidrelétrica Castro Alves, de Nova Roma do Sul, alcançam quase 40% da execução

Com mais de 170 trabalhadores, trabalhos iniciaram em novembro do ano passado. Planejamento foi definido a partir de estudos hidrológicos 

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