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Obras do novo viaduto da RS-122, em Caxias, alteram o trânsito no bairro Nossa Senhora da Saúde; confira os desvios

Passagem inferior do km 78 ficará totalmente bloqueada durante toda a semana 

Pedro Zanrosso

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