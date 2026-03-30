Obras do novo viaduto da RS-122, em Caxias, alteram o trânsito no bairro Nossa Senhora da Saúde; confira os desvios

Depois de bloquear a alça de acesso à Rota do Sol para quem trafegava pela Rua Ludovico Cavinato, a obra de reconstrução do viaduto sobre a RS-122, no Km 78, em Caxias do Sul, traz novas alterações no trânsito da região. A partir desta segunda-feira (30), e até quinta-feira (2), os dois sentidos serão bloqueados para entrada e saída do bairro Nossa Senhora da Saúde.

A passagem inferior foi trancada para a conclusão do desvio operacional que entrará em funcionamento na próxima sexta-feira (3). O tráfego na pista principal da RS-122 segue operando normalmente. A interrupção afeta apenas os motoristas que utilizam a passagem inferior, que conecta os bairros da região.

Confira o que muda:

Acesso à RS-122 para sentido Serra-Litoral:

Para chegar à rodovia a partir da Ludovico Cavinato é preciso realizar conversões nas ruas Abramo João Mazzochi e Vitorio Fabris, saindo no trevo do antigo Quartel de Bombeiros da Zona Norte, no bairro Pôr do Sol.

Para sair do Nossa Senhora da Saúde:

Será possível seguir pela Rua Ludovico Cavinato e acessar a RS-122 pela alça à direita. Para seguir em direção aos Pavilhões da Festa da Uva, o motorista precisará fazer o retorno no trevo em frente à Brasdiesel.

Outra possibilidade para entrar e sair do Nossa Senhora da Saúde: