Obras devem impactar o trânsito em pelo menos seis bairros de Caxias do Sul nesta semana

Obra causa bloqueio total na Rua Erna Sirtoli Uez. Márcio Serafini / Samae / Divulgação

Obras do Samae devem impactar o trânsito em pelo menos seis bairros de Caxias do Sul nesta semana. Entre os novos serviços, há a construção da última etapa da rede de drenagem pluvial do bairro São Leopoldo, que causa bloqueio total na Rua Erna Sirtoli Uez. A obra já passou pela Avenida Bruno Segalla (Perimetral Sul) e por um terreno particular.

Por outro lado, no Desvio Rizzo, seguem as obras de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, a cargo da Construtora Pelotense. Segundo o Samae, a obra já passou de 70% de conclusão.

Além disso, o Samae também atua em extensões de rede de água ocorrem principalmente no interior. Forqueta, Galópolis, Nossa Senhora das Dores, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua e Vila Oliva têm pontos de trabalhos em andamento executados pela Nort Brasil e equipes próprias do Samae.

Confira o cronograma abaixo

Implantações de redes de esgotamento sanitário

Desvio Rizzo

Rua Vereador Otto Scheifler, entre Alexandre Rizzo e Guerino Casara: bloqueio total ;

; Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Vitório Lago e Sol Nascente: bloqueio parcial;

Avenida Alexandre Rizzo, esquina com Ernesta Coleone: bloqueio parcial

Rua Alvicio Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio;

Rua Ernesta Coleone, entre Alvicio Oliveira e final da rua: bloqueio parcial;

Jardim América

Rua Mário Behring, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;

Madureira

Rua João Bertotti, entre Professora Viero e Tobias Barreto: bloqueio total (início em 9/3, término previsto para 14/3);

(início em 9/3, término previsto para 14/3); Rua Duque de Caxias, entre Visconde de Pelotas e Dr Montaury: recuperação de calçadas, sem bloqueio;

São Leopoldo

Erna Sirtoli Uez, entre Antônio Gomes Maciel e Fernando Francisco Kaller: bloqueio total;

São Luiz

Rua Giácomo Bisol, entre Padre Angelo Tronca e Padre Sady Domingos Covolan: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);

Rua Engenheiro José Ivam Rodrigues, entre Giácomo Bisol e Angelo Frare: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);

Rua Cometa, entre Padre Angelo Tronca e o final da rua: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);

Universitário

Rua Nicola Mariani, entre João Bertotti e Américo Cadorin: bloqueio total (início em 2/3, término previsto para 13/3);

(início em 2/3, término previsto para 13/3); Rua Claudino Antônio Brisotto, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e a escadaria: bloqueio parcial para repavimentação.

Obras de extensões, substituições e setorizações de rede de água

Forqueta

Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais;

Galópolis

Estrada Angelo Basso: bloqueios pontuais e parciais;

Setorizações em diversas ruas

Nossa Senhora das Dores

Rua Vitório Toigo: bloqueios pontuais e parciais.

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais;

Terceira Légua

Estrada do Imigrante, em São Luiz: bloqueios pontuais e parciais;

Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais;

Vila Oliva