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Obras devem impactar o trânsito em pelo menos seis bairros de Caxias do Sul nesta semana

Entre os novos serviços, há a construção da última etapa da rede de drenagem pluvial do bairro São Leopoldo, que causa bloqueio total na Rua Erna Sirtoli Uez

Marcos Cardoso

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