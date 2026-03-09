Obras devem impactar o trânsito em pelo menos seis bairros de Caxias do Sul nesta semana

Obras do Samae devem impactar o trânsito em pelo menos seis bairros de Caxias do Sul nesta semana. Entre os novos serviços, há a construção da última etapa da rede de drenagem pluvial do bairro São Leopoldo, que causa bloqueio total na Rua Erna Sirtoli Uez. A obra já passou pela Avenida Bruno Segalla (Perimetral Sul) e por um terreno particular.
Por outro lado, no Desvio Rizzo, seguem as obras de esgotamento sanitário e drenagem pluvial, a cargo da Construtora Pelotense. Segundo o Samae, a obra já passou de 70% de conclusão.
Além disso, o Samae também atua em extensões de rede de água ocorrem principalmente no interior. Forqueta, Galópolis, Nossa Senhora das Dores, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua e Vila Oliva têm pontos de trabalhos em andamento executados pela Nort Brasil e equipes próprias do Samae.
Confira o cronograma abaixo
Implantações de redes de esgotamento sanitário
Desvio Rizzo
- Rua Vereador Otto Scheifler, entre Alexandre Rizzo e Guerino Casara: bloqueio total;
- Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Vitório Lago e Sol Nascente: bloqueio parcial;
- Avenida Alexandre Rizzo, esquina com Ernesta Coleone: bloqueio parcial
- Rua Alvicio Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio;
- Rua Ernesta Coleone, entre Alvicio Oliveira e final da rua: bloqueio parcial;
Jardim América
- Rua Mário Behring, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;
Madureira
- Rua João Bertotti, entre Professora Viero e Tobias Barreto: bloqueio total (início em 9/3, término previsto para 14/3);
- Rua Duque de Caxias, entre Visconde de Pelotas e Dr Montaury: recuperação de calçadas, sem bloqueio;
São Leopoldo
- Erna Sirtoli Uez, entre Antônio Gomes Maciel e Fernando Francisco Kaller: bloqueio total;
São Luiz
- Rua Giácomo Bisol, entre Padre Angelo Tronca e Padre Sady Domingos Covolan: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);
- Rua Engenheiro José Ivam Rodrigues, entre Giácomo Bisol e Angelo Frare: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);
- Rua Cometa, entre Padre Angelo Tronca e o final da rua: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);
Universitário
- Rua Nicola Mariani, entre João Bertotti e Américo Cadorin: bloqueio total (início em 2/3, término previsto para 13/3);
- Rua Claudino Antônio Brisotto, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e a escadaria: bloqueio parcial para repavimentação.
Obras de extensões, substituições e setorizações de rede de água
Forqueta
- Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais;
Galópolis
- Estrada Angelo Basso: bloqueios pontuais e parciais;
- Setorizações em diversas ruas
Nossa Senhora das Dores
- Rua Vitório Toigo: bloqueios pontuais e parciais.
Santa Lúcia do Piaí
- Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais;
Terceira Légua
- Estrada do Imigrante, em São Luiz: bloqueios pontuais e parciais;
- Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais;
Vila Oliva
- Estrada Geraldo Dagostini: bloqueios pontuais e parciais;
- Estrada Guerino Francisquetti: bloqueios pontuais e parciais