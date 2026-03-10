Obras deixam trânsito lento na Rua Os Dezoito do Forte, em Caxias, a partir desta terça-feira

Alterações ocorrem durante a execução dos trabalhos. Ederson de Oliveira / Divulgação

A Rua Os Dezoito do Forte, em Caxias do Sul, pode ter lentidão no trânsito a partir desta terça-feira (10) em um trecho na área central. Foram bloqueadas parte das vagas de estacionamento da esquerda e uma das pistas de tráfego próximo ao cruzamento com a Rua Andrade Neves. O motivo é a implantação de uma nova rede de drenagem pluvial.

As alterações ocorrem durante a execução dos trabalhos, que compreendem escavações e a instalação de nova tubulação. As equipes iniciaram a obra na esquina com a Andrade Neves e vão avançar em direção a Rua Pedro Tomasi, outra via que corta a Dezoito.

A intervenção é realizada pela Secretaria Municipal de Obras e prevê a implantação de aproximadamente 60 metros de rede de drenagem pluvial, que serão colocados gradualmente ao longo da linha de estacionamento da via. O objetivo é prevenir problemas relacionados ao escoamento da água da chuva.