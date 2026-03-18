Obras de recuperação da RS-444 e RS-448 na Serra têm início autorizado pelo governo do Estado 

Assinatura da ordem de início contou com a presença dos prefeitos das cidades beneficiadas, no Palácio Piratini. João Pedro Rodrigues / Divulgação

O governador Eduardo Leite assinou na manhã desta quarta-feira (18) a ordem de início das obras de recuperação da RS-444 e da RS-448, na Serra, em trechos que foram afetados pelas chuvas extremas de 2024. O ato aconteceu no Palácio Piratini, em Porto Alegre, com a presença dos prefeitos das cidades beneficiadas: Gisele Caumo (Santa Tereza), Jorge Benvenutti (Monte Belo do Sul) e Roberto Panazzolo (Nova Roma do Sul).

As obras serão executadas por empresas contratadas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e contam com investimento de cerca de R$ 147 milhões via Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). As reformas compreendem a recomposição de aterro e de pavimento, além da realização de contenção e de serviços de drenagem.

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A RS-444 terá 13,28 quilômetros revitalizados entre Monte Belo do Sul e Santa Tereza. O perímetro será reforçado com 24 contenções, em um investimento de R$ 91,84 milhões. A responsabilidade será da empreiteira Encopav Engenharia, de São Leopoldo.

Na RS-448, a recuperação irá contemplar 14,73 quilômetros entre Nova Roma do Sul e o Rio das Antas, incluindo a implantação de 14 contenções. O orçamento divulgado é R$ 55,2 milhões. Os serviços estarão a cargo da Dalfovo Construtora, de Caxias do Sul.