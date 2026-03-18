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Reconstrução
Notícia

Obras de recuperação da RS-444 e RS-448 na Serra têm início autorizado pelo governo do Estado 

Quase 30 quilômetros das estradas em Monte Belo do Sul, Santa Tereza e Nova Roma do Sul terão recomposição de aterro e pavimento e serão reforçados com contenções. Pacote tem investimento de R$ 147 milhões

Luca Roth

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