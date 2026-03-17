Obras de duplicação e de construção de viaduto na RS-122, em Caxias do Sul, têm início autorizado

Projeto prevê a duplicação de 10,9 quilômetros da RS-122, entre o Viaduto Torto (km 69) e a saída para Flores da Cunha (km 80). Vitor Rosa / Divulgação

A ordem de início das obras de duplicação do contorno norte da RS-122 em Caxias do Sul e da construção do chamado Viaduto da Saúde foi assinada na noite desta segunda-feira (16). O ato contou com a participação do governador Eduardo Leite, do prefeito Adiló Didomenico e do diretor-presidente da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), Ricardo Peres, no salão da Comunidade Nossa Senhora da Saúde.

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O projeto prevê a duplicação de 10,9 quilômetros da RS-122, entre o Viaduto Torto (km 69) e a saída para Flores da Cunha (km 80). Segundo a CSG, a previsão para conclusão das obras é janeiro do ano que vem. No km 71 será implantada uma nova passagem inferior, permitindo que o tráfego entre bairros ocorra por baixo da rodovia. Foi construído um desvio provisório de 400 metros, com sinalização para redução de velocidade.

O novo viaduto do km 78, no acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde e aos pavilhões da Festa da Uva, terá 40 metros de extensão, pista dupla em cada sentido e altura livre de 5,5 metros, sobre a Rua Ludovico Cavinato. A estimativa de investimento na estrutura é de R$ 13 milhões e a previsão de entrega é assinalada para outubro deste ano. No local, será feito um desvio na rodovia para que as obras ocorram.

A elevada existente na rodovia será demolida em data a ser confirmada pela concessionária.

Elevada existente na rodovia será demolida para a construção de nova estrutura. Porthus Junior / Agencia RBS

Nova ponte sobre o Arroio Tega

No km 74 da RS-122, a duplicação da ponte sobre o Arroio Tega está com 80% dos trabalhos executados e tem previsão para entrega até julho. A estrutura prevista reunirá 270 metros de extensão e cerca de 40 metros de altura, com custo total de R$ 50 milhões.

Atenção para o trânsito na região

A partir desta terça-feira (17), o trânsito na região do bairro Nossa Senhora da Saúde e da Linha 40 terá alterações devido às obras na RS-122. Agentes da Secretaria Municipal de Trânsito (SMTTM) devem auxiliar os condutores.

O acesso da rodovia a partir da Ludovico Cavinato deverá ser realizado com conversões nas ruas Ábramo João Mazzochi e Vitorio Fabris, saindo no trevo do antigo Quartel de Bombeiros da Zona Norte, no bairro Pôr do Sol.

Confira os mapas: