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Obras de casas populares no Campos da Serra, em Caxias, estão paralisadas e enfrentam problemas com construtora

Projeto capitaneado pelo governo do Estado com apoio da prefeitura há quase dois anos prevê a construção de 227 moradias, das quais 64 foram edificadas fora do padrão construtivo estipulado. Investimento é de cerca de R$ 30 milhões

Luca Roth

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