Obras de casas populares no Campos da Serra, em Caxias, estão paralisadas e enfrentam problemas com construtora

Secretaria Municipal da Habitação irá publicar nova licitação para construção das residências restantes. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

As famílias selecionadas para morar nas 227 unidades habitacionais do programa estadual A Casa é Sua em Caxias do Sul terão de esperar um bom tempo para receber as chaves dos novos lares. As obras, que tiveram ordem de início assinada em junho de 2024, estão há meses paralisadas. O residencial fica no loteamento Campos da Serra e o investimento é de cerca de R$ 30 milhões.

Em agosto do ano passado, a prefeitura rescindiu o contrato com a empresa Binotto Construções Ltda, de Gravataí, que era responsável pela execução. O município alegou, na época, que o cronograma de execução e os detalhes construtivos da obra estavam sendo descumpridos.

O secretário municipal da Habitação, Silvio Daniel da Silva, explica que as 64 moradias "aparentemente prontas" foram edificadas fora do padrão construtivo estipulado. Entre as situações verificadas pela pasta estão a de esquadrias, como portas, com problema para abrir e fechar ou amassadas; de manifestações patológicas (umidade, infiltrações, fissuras); e de edificações locadas de forma equivocada e que precisarão ser demolidas.

— A SMH (Secretaria Municipal da Habitação) possui todos os registros de comunicação, notificação e atas de reuniões com a empresa, que simplesmente os ignorava e seguiu executando as obras. Foi aberto um processo de penalização da empresa, que não recebeu pelos serviços mal executados. Após a quebra de contrato unilateral, a empresa judicializou. Portanto, essas 64 casas estão dependendo de perícia judicial — afirma e acrescenta:

— A empresa foi notificada em março do ano passado de que iríamos rescindir o contrato, existem prazos de manifestação que precisamos respeitar, mas a rescisão efetiva foi publicada no Diário Oficial em agosto. A empresa demorou meses para se retirar do canteiro.

O secretário detalha que, no contrato, foi realizada medição e pagamento de menos de 4% do previsto.

Enquanto isso, o cenário é de abandono no canteiro de obras. O mato cresceu em volta das residências inacabadas que, em seus interiores, acumulam sujeira, além de móveis e outros itens quebrados. Futuros moradores do empreendimento se queixam de supostos furtos de objetos como portas e telhas, e dizem não haver segurança no local.

Silva, por outro lado, garante que uma empresa de segurança foi contratada e faz o monitoramento do local em obras.

Com 64 moradias embargadas, a SMH buscou e conseguiu autorização ainda em outubro para publicar uma nova licitação englobando as 163 casas restantes. O titular da pasta prevê que o certame para seleção de empreiteira seja aberto ainda neste mês.

— O objeto inicial, que seriam 227 casas, não existe mais. Porque quando a empresa, que havia ganhado anteriormente a licitação, fez 64 unidades com problema, então não são mais 227. Por esse motivo, não teria como chamar uma próxima empresa classificada na licitação, o objeto não é mais o mesmo e os preços não são mais os mesmos. Tem que abrir uma nova licitação. E, para se ter uma ideia, a empresa que estava tocando a obra no Campos da Serra foi a sexta classificada, ou seja, as primeiras cinco da licitação apresentaram o melhor preço, mas tinham algum problema de documentação — diz Silva.

Do investimento previsto inicialmente, R$ 18,16 milhões são subsidiados pelo Estado e R$ 10,74 milhões vêm de contrapartida do município. As residências serão de dois ou três dormitórios, algumas delas adaptadas para pessoas com deficiência (PcD).

O que prevê o projeto

Conforme o governo do Estado, as unidades habitacionais precisam ter no mínimo 40 metros quadrados, sala, cozinha, banheiro, área para tanque, além dos dormitórios. Não são aceitas construções em madeira.

A iniciativa tem o objetivo de beneficiar pessoas de baixa renda, que vivem em áreas urbanas, inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com preferência para mulheres que são chefes de famílias, PcDs e idosos.

A reportagem buscou posicionamento da Secretaria Estadual de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab). A pasta informou, via assessoria de imprensa, que uma reunião sobre o assunto será feita nesta semana e que, após isso, irá se manifestar.

Contraponto

A Binotto Construções Ltda foi procurada e se manifestou por meio do advogado Luciano Schick, que enviou a seguinte nota:

"A empresa vinha executando a obra conforme os termos contratuais. Todavia, em razão das enchentes que atingiram o Estado do Rio Grande do Sul, nos meses de abril e maio de 2024, além das medições por etapas, a execução foi afetada, havendo atraso em virtude da escassez de mão de obra e da indisponibilidade de materiais de construção civil, o que prejudicou o cumprimento do prazo pactuado.

Em 17 de março de 2025, a empresa foi surpreendida com a rescisão contratual, apesar de haver apresentado defesas e justificativas técnicas à equipe de fiscalização, inclusive com novo cronograma físico-financeiro. Em resposta, formulou pedido de anulação da rescisão e de continuidade da obra, comprometendo-se a concluir o projeto no prazo acordado; contudo, o Município de Caxias do Sul não se manifestou.

Adicionalmente, considerando que já havia executado serviços pendentes de medição e pagamento, a empresa manteve, por conta própria, a segurança e a guarda do local, a fim de proteger serviços e materiais utilizados, uma vez que o Município Sul rescindiu o contrato sem providenciar vigilância para o canteiro.

A empresa buscou de forma persistente a continuidade da obra, implementando as correções técnicas exigidas pela fiscalização e apresentando alternativas para solução das dificuldades enfrentadas, inclusive quanto à execução contratual por etapas — em que diversos serviços só seriam liquidados em etapas posteriores, em alguns casos ultrapassando seis meses — o que gerou desequilíbrio contratual; todavia, não obteve sucesso.

Em razão da rescisão ilegal promovida pelo Município de Caxias do Sul, a empresa ajuizou ação judicial em 06/08/2025, pleiteando o pagamento pelos serviços executados, no montante aproximado de R$ 2 milhões , a assunção da segurança/vigia da obra pelo município e indenização pelos prejuízos decorrentes da rescisão, juntando, inclusive, laudo técnico dos serviços realizados.

Registra-se que a empresa entregou as chaves da obra e transferiu ao Município a responsabilidade pela segurança em setembro de 2025, ocasião em que foi realizada perícia técnica com relatório fotográfico, demonstrando o estado de entrega da obra ao Município, que assumiu a segurança naquele mês.