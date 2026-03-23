Geral

Atenção, motorista!
Notícia

Obra em viaduto da RS-122 vai alterar trânsito na região do bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias; confira os desvios

Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) confirmou que irá reorganizar o trânsito conforme sugestão da prefeitura

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS