Obra em viaduto da RS-122 vai alterar trânsito na região do bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias; confira os desvios

Os impactos da obra de duplicação da RS-122, em Caxias do Sul, serão intensificados a partir de 6 de abril. Nesta data, está previsto o fechamento do viaduto no acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde.
Desde esta quarta-feira (18), motoristas enfrentam as primeiras alterações, com o bloqueio da alça de acesso à rodovia pela Rua Ludovico Cavinatto no sentido Serra-Litoral e desvios por ruas internas dos bairros Pioneiro e Pô1''r do Sol.
A partir de 6 de abril, o viaduto atual será totalmente bloqueado, interrompendo a principal ligação entre o Nossa Senhora da Saúde e as Linhas 30 e 40 com o restante da cidade. Com isso, o fluxo de veículos será redirecionado para rotas alternativas definidas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) em conjunto com a prefeitura.
A obra, orçada em R$ 13 milhões, prevê a construção de uma nova estrutura com pista dupla em ambos os sentidos e altura livre de 5,5 metros. Até a conclusão, prevista para outubro, moradores e motoristas que circulam pela região, especialmente nos bairros Nossa Senhora da Saúde e Pioneiro, terão de se adaptar a uma nova dinâmica de deslocamento.
Confira o que muda:
Acesso à RS-122 para sentido Serra-Litoral:
- Para chegar à rodovia a partir da Ludovico Cavinato é preciso realizar conversões nas ruas Abramo João Mazzochi e Vitorio Fabris, saindo no trevo do antigo Quartel de Bombeiros da Zona Norte, no bairro Pôr do Sol.
Para sair do Nossa Senhora da Saúde:
- Será possível seguir pela Rua Ludovico Cavinato e acessar a RS-122 pela alça à direita. Para seguir em direção aos Pavilhões da Festa da Uva, o motorista precisará fazer o retorno no trevo em frente à Brasdiesel.
Outra possibilidade para entrar e sair do Nossa Senhora da Saúde:
- O trevo de acesso à Linha 40 deverá ser a principal alternativa. O retorno, localizado no Km 81 da RS-122 em direção a Flores da Cunha, liga a rodovia estadual com as estradas municipais Vicente Menezes e Vereador Ary Antônio Bergozza.
- Um refúgio sinalizado com cones pela CSG será instalado em uma das pistas do Km 80,5 em trecho duplicado da RS-122 em direção a Flores da Cunha. O ponto permite acesso à Avenida João Quinto Toigo, que será asfaltada pela prefeitura, e que liga a rodovia estadual ao Loteamento Moinhos de Vento. No mapa abaixo as ruas que oferecem ligação com a Rua Ludovico Cavinato:
Tráfego da RS-122 será pela pista inferior
Quem transita pela RS-122 também será impactado. O canteiro de obras, onde serão produzidas as vigas para duplicação, será construído no atual viaduto. O trânsito será desviado pela pista inferior, conforme o mapa abaixo:
De acordo com o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, o desvio será feito nos mesmo moldes de como tem funcionado, atualmente, o Km 41 da RS-122 entre os bairros Cidade Nova e Industrial.
— A largura da pista será replicada, não tem estreitamento de pista. Logicamente, por não ser mais em linha reta a velocidade irá diminuir e vai aumentar, infelizmente, a concentração de veículos. Isso realmente vai causar impacto, mas estará bem sinalizado. São pontos de atenção que vão exigir paciência dos motoristas.