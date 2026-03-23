Obra em viaduto da RS-122 vai alterar trânsito na região do bairro Nossa Senhora da Saúde, em Caxias; confira os desvios

Refúgio sinalizado com cones será instalado no Km 80,5 para acesso à Avenida João Quinto Toigo que será asfaltada pela prefeitura. Porthus Junior / Agencia RBS

Os impactos da obra de duplicação da RS-122, em Caxias do Sul, serão intensificados a partir de 6 de abril. Nesta data, está previsto o fechamento do viaduto no acesso ao bairro Nossa Senhora da Saúde.

Desde esta quarta-feira (18), motoristas enfrentam as primeiras alterações, com o bloqueio da alça de acesso à rodovia pela Rua Ludovico Cavinatto no sentido Serra-Litoral e desvios por ruas internas dos bairros Pioneiro e Pô1''r do Sol.

A partir de 6 de abril, o viaduto atual será totalmente bloqueado, interrompendo a principal ligação entre o Nossa Senhora da Saúde e as Linhas 30 e 40 com o restante da cidade. Com isso, o fluxo de veículos será redirecionado para rotas alternativas definidas pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) em conjunto com a prefeitura.

A obra, orçada em R$ 13 milhões, prevê a construção de uma nova estrutura com pista dupla em ambos os sentidos e altura livre de 5,5 metros. Até a conclusão, prevista para outubro, moradores e motoristas que circulam pela região, especialmente nos bairros Nossa Senhora da Saúde e Pioneiro, terão de se adaptar a uma nova dinâmica de deslocamento.

Confira o que muda:

Acesso à RS-122 para sentido Serra-Litoral:

Para chegar à rodovia a partir da Ludovico Cavinato é preciso realizar conversões nas ruas Abramo João Mazzochi e Vitorio Fabris, saindo no trevo do antigo Quartel de Bombeiros da Zona Norte, no bairro Pôr do Sol.

No desvio(em azul) estacionamento foi bloqueado para oferecer mais espaço de trânsito aos veículos. CSG / Divulgação

Para sair do Nossa Senhora da Saúde:

Será possível seguir pela Rua Ludovico Cavinato e acessar a RS-122 pela alça à direita. Para seguir em direção aos Pavilhões da Festa da Uva, o motorista precisará fazer o retorno no trevo em frente à Brasdiesel.

Opção contorna o canteiro de obras do novo viaduto. CSG / Divulgação

Outra possibilidade para entrar e sair do Nossa Senhora da Saúde:

O trevo de acesso à Linha 40 deverá ser a principal alternativa. O retorno, localizado no Km 81 da RS-122 em direção a Flores da Cunha, liga a rodovia estadual com as estradas municipais Vicente Menezes e Vereador Ary Antônio Bergozza.

Trevo de acesso à Linha 40 será uma das principais alternativas. CSG / Divulgação

Um refúgio sinalizado com cones pela CSG será instalado em uma das pistas do Km 80,5 em trecho duplicado da RS-122 em direção a Flores da Cunha. O ponto permite acesso à Avenida João Quinto Toigo, que será asfaltada pela prefeitura, e que liga a rodovia estadual ao Loteamento Moinhos de Vento. No mapa abaixo as ruas que oferecem ligação com a Rua Ludovico Cavinato:

Acesso pela RS-122 desafoga a opção longo à frente no trevo de acesso à Linha 40. CSG / Divulgação

Tráfego da RS-122 será pela pista inferior

Quem transita pela RS-122 também será impactado. O canteiro de obras, onde serão produzidas as vigas para duplicação, será construído no atual viaduto. O trânsito será desviado pela pista inferior, conforme o mapa abaixo:

Para quem trafega nos dois sentidos da RS-122 trânsito será desviado como hoje é feito no trecho da rodovia entres os bairros Cidade Nova e Industrial. CSG / Divulgação

De acordo com o diretor-presidente da CSG, Ricardo Peres, o desvio será feito nos mesmo moldes de como tem funcionado, atualmente, o Km 41 da RS-122 entre os bairros Cidade Nova e Industrial.

— A largura da pista será replicada, não tem estreitamento de pista. Logicamente, por não ser mais em linha reta a velocidade irá diminuir e vai aumentar, infelizmente, a concentração de veículos. Isso realmente vai causar impacto, mas estará bem sinalizado. São pontos de atenção que vão exigir paciência dos motoristas.