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Obra altera trânsito no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

A principal delas vai se concentrar na Avenida Alexandre Rizzo. Além disso, o Samae atuará em ao menos 12 frentes de trabalho pela cidade com possibilidades de alterações no fluxo

Marcos Cardoso

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