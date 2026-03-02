Obra altera trânsito no bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul

Na foto, obra na Avenida Alexandre Rizzo. Deivid Ilha / Divulgação

Entrando em uma nova etapa, as obras de revitalização do bairro Desvio Rizzo, em Caxias do Sul, causam novas mudanças no trânsito a partir desta segunda-feira (2). Segundo a prefeitura, as mudanças ocorrerão, principalmente, na Avenida Alexandre Rizzo.

Com isso, a Alexandre Rizzo terá um desvio pela Rua Sol Nascente, no sentido Centro-Bairro. Após acessar a Rua Sol Nascente, os motoristas deverão seguir pela direita na Rua Vitorio Lago até chegar na sinaleira dos trilhos. Neste ponto, as equipes da Codeca iniciaram os trabalhos de revitalização da Alexandre Rizzo.

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Já o motorista que circular pela Rua Cristiano Ramos de Oliveira sentido bairro-Centro pode acessar a Avenida Alexandre Rizzo pela Rua Clemente Fruet, como é atualmente.

Samae com 12 obras

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) inicia o mês com ao menos 12 frentes de obras que podem causar algum tipo de interrupção no fluxo de veículos.

Entre as novidades está a implantação de uma rede coletora de esgoto na Perimetral Norte, prevista para começar na semana passada, deverá iniciar na quinta-feira (5). O adiamento partiu da empreiteira responsável pela obra, em função de outros trabalhos em andamento. As obras vão deixar o trânsito em uma faixa entre as uas José Michelon e José Guilherme Rizzo, sentido Moreira César.

Além disso, obras de esgotamento sanitário prosseguem nos bairros Desvio Rizzo, Madureira, São Luiz e Universitário. Confira abaixo.

Implantações de redes de esgotamento sanitário

Desvio Rizzo

Rua Vereador Otto Scheifler, entre Alexandre Rizzo e Guerino Casara: bloqueio total ;

; Rua Ernesta Coleone, entre Alvicio Oliveira e final da rua: bloqueio parcial;

Rua Alvicio Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio;

Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Vitório Lago e Sol Nascente: bloqueio parcial;

Jardim América

Rua Mário Behring, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;

Madureira

Rua José Boschetti, entre Professora Viero e João Bertotti: bloqueio total (início em 2/3, término previsto para 10/3);

(início em 2/3, término previsto para 10/3); Rua Domingos Vanoni, entre José Boschetti e Tobias Barreto: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Duque de Caxias, entre Visconde de Pelotas e Dr Montaury: recuperação de calçadas, sem bloqueio;

São Luiz

Rua Engenheiro José Ivam Rodrigues, entre Giácomo Bisol e Angelo Frare: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);

Rua Giacomo Bisol, entre Padre Angelo Tronca e Padre Sady Domingos Covolan: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);

Rua Cometa, entre Padre Angelo Tronca e o final da rua: bloqueio parcial, com momentos de total (início da obra em 2/2, término previsto para 11/3);

Nossa Senhora de Fátima

Avenida Ruben Bento Alves (Perimetral Norte), entre José Michelon e José Guilherme Rizzo: bloqueio parcial (início em 5/3, término previsto para 19/3);

Universitário

Rua Nicola Mariani, entre Virgílio Ramos e Américo Cadorin: bloqueio total (início em 2/3, término previsto para 11/3);

(início em 2/3, término previsto para 11/3); Rua João Bertotti, entre Claudino Antônio Brisotto e General Arcy da Rocha Nóbrega: bloqueio total (Início da obra dia 3/3, término previsto dia 11/3);

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Forqueta

Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais;

Galópolis

Estrada Angelo Basso: bloqueios pontuais e parciais;

Setorizações em diversas ruas

Nossa Senhora das Dores

Rua Vitório Toigo: bloqueios pontuais e parciais.

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais;

Terceira Légua

Estrada do Imigrante, em São Luiz: bloqueios pontuais e parciais;

Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio da 3ª Légua: bloqueios pontuais e parciais;

Vila Oliva

Estrada Geraldo Dagostini: bloqueios pontuais e parciais;

Estrada Guerino Francisquetti: bloqueios pontuais e parciais