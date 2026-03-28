Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos deste sábado 28/3

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Gladis Regina Cristianetti Detoni, 58. Cremada nesta sexta-feira (27).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Rosilda Goulart da Silva (Ziza), 58. Cremada nesta sexta-feira (27).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jacyra Elsa Vieira Flores Palaoro, 91. Sepultada nesta sexta-feira (27), no Cemitério da Sociedade de São Romédio.
- Inês Scarabott, 76. Sepultamento neste sábado (28), às 10h, no Cemitério de São Valentin de Flores da Cunha.
- Neusa Ferreira dos Santos, 78. Cremação neste sábado (28), às 9h. Velada na Sala C.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Valdir Genewald Pinto, 63. Sepultado nesta sexta-feira (27), no Cemitério Evangélico no município de Alegria (RS).
- Maitê Alves Deconti da Silva, 0. Cremação neste sábado (28), às 11h.