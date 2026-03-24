Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 24/3

CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Ersila Maria Schäfer, 79. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério da comunidade São Francisco Régis, em General Neto Baixo, em Barão.
- Clarice Pianta Neis, 62. Cremada nesta segunda-feira (23).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Maria Izabel Chernhak da Cunha, 82. Cremada nesta segunda-feira (23).
- Romaci Nunes, 52. Sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Público.
- Theresinha Borges Carminati, 86. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério Parque.
- Zenira de Oliveira, 71. Cremada nesta segunda-feira (23).
- Lyan de Jesus Marval Ramirez, 0. Sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Julieta dos Santos, 97. Cremada nesta segunda-feira (23).
- Luiz Carlos de Moraes, 72. Sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Parque.
- Maria Lourdes Serena, 68. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério Público.
- Paulo Sérgio Lorandi, 53. Sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Parque.
- Artur André Pereira, 72. Sepultamento nesta terça-feira (24), às 10h, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Danilo Rech, 83. Cremado nesta segunda-feira (23).
- Dionysio Guido Giazzon, 97. Cremado nesta segunda-feira (23).
- Zula Albé Arteche, 90. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério Público.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Catharina Minozzo, 88. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Irene Maria Hecher Onzi, 81. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Teodoro da Rosa Costa (Dorinho), 74. Sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério Santa Clara.
- Maria Edina Michelin Varaschin (Vó Maria), 84. Sepultada nesta segunda-feira (23), no Cemitério Santa Clara.
- Ronaldo da Fonseca Santos (Kiko), 55. Sepultado nesta segunda-feira (23), no Cemitério São Francisco.
- Paschoalina Reali Rigon (Páscoa), 95. Sepultamento nesta terça-feira (24), às 11h, no Cemitério Santa Clara.