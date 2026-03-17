Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta terça-feira 17/3

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Francisco Milani, 71. Sepultamento nesta terça-feira (17), às 9h, no Cemitério Santo Antônio, na Linha 80 da Leopoldina, em Monte Belo do Sul (RS).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ademir Daneluz, 85. Sepultado nesta segunda-feira (16), no Cemitério de Vila Oliva.
- Elvino Antônio da Silva, 71. Sepultado nesta segunda-feira (16), no Cemitério de Campestre da Serra.
- Sônia Beatriz Fagundes Negretto, 72. Cremada nesta segunda-feira (16).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Maria de Graça Marcelino de Freitas, 76. Sepultada nesta segunda-feira (16), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Olmiro Ildefonso Machado, 71. Sepultado nesta segunda-feira (16), no Cemitério Menino Jesus Bom Pastor, em Santa Corona.
- Erick Cauã Nunes da Silva, 15. Sepultamento nesta terça-feira (17), às 10h, no Cemitério Sociedade de São Luiz da 6ª Légua.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Helena Dorema Michelon, 88. Cremada nesta segunda-feira (16).
- Lourdes Frison Vargas, 92. Sepultada nesta segunda-feira (16), no Cemitério Parque.
- Nilce Brentano Tavares, 95. Cremada nesta segunda-feira (16).
- Noeli Michelon, 62. Cremada nesta segunda-feira (16).
- Rogério Perini de Oliveira, 64. Cremado nesta segunda-feira (16).
- Cecília Dall Agnol Catusso, 95. Sepultamento nesta terça-feira (17), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Elvira Roveda, 88. Sepultada nesta segunda-feira (16), no Cemitério Público.
- Venecilva Pretto Moro, 63. Cremada nesta segunda-feira (16).
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Cecília Paim Nunes, 77. Sepultada nesta segunda-feira (16), no Cemitério São Francisco.