Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 6/3

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Olga Rodrigues Vieira de Lima, 93. Sepultada nesta quinta-feira (5), no Cemitério Público.
- Germossi Irineu Braga, 67. Sepultamento nesta sexta-feira (6), às 10h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Hilda Telles Cardoso de Castilhos, 95. Sepultada nesta quinta-feira (5), no Cemitério Público.
- Yosh de Jesus Gomez Anato, 28. Sepultado nesta quinta-feira (5), no Cemitério Público do Rosário II.
- Ivani Schenatto de Candido, 79. Sepultamento nesta sexta-feira (6), às 6h, no Cemitério Santa Clara, em Vacaria.
- Stela Maris Moll, 58. Cremação nesta sexta-feira (6), às 9h.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Helena de Souza, 80. Sepultada nesta quinta-feira (5), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Antônia Scortegagna Manica, 0. Sepultada nesta quinta-feira (5), no Cemitério Público.