Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 27/3

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Leda Bassani, 66. Cremada nesta quinta-feira (26).
- Odete Maria Antoniazzi, 70. Cremada nesta quinta-feira (26).
- Vanius Atílio Moro (Nenê), 59. Sepultado nesta quinta-feira (26), no Cemitério São Valentin.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Didimos dos Santos, 65. Sepultado nesta quinta-feira (26), no Cemitério Público do Rosário II.
- Irene Calgaro Menegat, 82. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério do Bairro Santa Catarina.
- Marisete Nunes Machado, 52. Cremada nesta quinta-feira (26).
- Zélia Ravané, 87. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério São Jorge da Mulada, em Criúva.
- Kauê dos Santos Azevedo, 0. Sepultamento nesta nesta sexta-feira (27), às 9h, no Cemitério Público do Rosário II.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Luciano Salomoni, 77. Cremado nesta quinta-feira (26).
- Rosa Toresan Frigotto, 87. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério Público de Antônio Prado.
- Otávio Eberson de Farias, 46. Sepultamento nesta nesta sexta-feira (27), às 9h, no Cemitério Público do Rosário II.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Waldemar Amadeu Bado, 88. Cremação nesta sexta-feira (27), às 10h. Velada na Capela A.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Crelia Teresinha Minuzzo, 72. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério da Capela São Francisco, em Monte Alegre dos Campos.