Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 20/3

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Leci Maria Prates de Oliveira, 66. Sepultada nesta quinta-feira (19), no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Antônio Francisco de Oliveira, 64. Sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério Público de Cambará do Sul.
- Célio Ferreira da Silva, 57. Sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério Público.
- Noe Oliveira dos Santos, 69. Sepultamento nesta sexta-feira (20), às 10h30min, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Lucinda Lizia Rech Silvestri, 89. Cremada nesta quinta-feira (19).
- Romeu Pasquali, 89. Sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério de Criúva.
- Lourdes Maria Tonietto Bonetto, 96. Sepultamento nesta sexta-feira (20), às 9h, no Cemitério Público.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Nelci Brites, 78. Sepultada nesta quinta-feira (19), no Cemitério Público.
- Gilnei Souza dos Reis, 42. Sepultamento nesta sexta-feira (20), às 10h, no Cemitério Nova Vicenza.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Deoclécio Susin (Bananinha), 71. Cremado nesta quinta-feira (19).
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Valter José Galio, 86. Sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Valdomiro João Tonini, 88. Sepultado nesta quinta-feira (19), no Cemitério Santa Clara.
- Ivone Alves da Silva, 83. Sepultada nesta quinta-feira (19), no Cemitério de Muitos Capões.
- Joaquim Pereira Lisboa, 81. Sepultamento nesta sexta-feira (20), às 9h, no Cemitério Santa Clara.