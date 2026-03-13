Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 13/3

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Claudio da Rosa Blauth, 68. Sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Público Municipal de Cambará do Sul.
- Gessy Oliveira de Carvalho, 89. Sepultada nesta quinta-feira (12), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- João Padilha de Campos, 103. Sepultamento nesta sexta-feira (13), às 15h, Cemitério Santos Anjos.
- Lisete Lourdes Fulcher, 63. Cremada nesta quinta-feira (12).
- Maicon Ferreira Appio, 42. Cremado nesta quinta-feira (12).
- Nilson Marcelino de Oliveira, 82. Sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Santos Anjos.
- Ruth Betzabeth Arzola Navas, 49. Cremada nesta quinta-feira (12).
- Tereza de Candido Borges, 86. Sepultada nesta quinta-feira (12), no Cemitério do Rosário II.
- Walter Antonio Nodari, 78. Sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Joaquim Camilo da Rosa, 78. Cremado nesta quinta-feira (12).
- Marcos Andre da Silva Veles, 50. Sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal de Ibirubá.
- Lizandra Machado Tadeu da Silveira, 51. Sepultamento nesta sexta-feira (13), às 9h, no Cemitério Rosário II.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Adelar Antonio Rizzotto, 84. Sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Evandro Luiz Calloni, 50. Cremado nesta quinta-feira (12).
- Luiza Martins de Costa, 95. Sepultada nesta quinta-feira (12), no Cemitério de Santa Corona.
- Maria Libera Chiele, 86. Cremada nesta quinta-feira (13).
- Rita Eloisa Bortolotto Lizott, 62. Sepultada nesta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal de Antônio Prado.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR -(54) 3292-5445
- João Batista Carraro, 72. Sepultado nesta quinta-feira (12), no Cemitério Municipal de Flores da Cunha.