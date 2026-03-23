Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 23/3

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Jacira Carmelinda Faccin, 74. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Público Municipal.
- Maria Izabel Chernhak da Cunha, 82. Cremação nesta segunda-feira (23), às 8h30, no Memorial Crematório São José.
- Rute Cardoso Borges, 59. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Santos Anjos.
- Theresinha Borges Carminati, 86. Sepultamento nesta segunda-feira, às 9h, no Cemitério Parque.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Angelino Almeida Damasceno (Caruso), 76. Cremado neste domingo (22).
- Jurema de Fatima Vieira Maciel, 66. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério São Gotardo Ana Rech.
- Luiz Walter da Silva Monteiro, 72. Sepultado neste domingo (22), Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Odila Bresciani, 83. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul.
- Luiz Carlos de Moraes, 72. Sepultamento na segunda-feira (23), às 11h, no Cemitério Parque de Caxias do Sul.
- Maria Lourdes Serena, 68. Sepultamento na segunda-feira (23), às 14h, Cemitério Público Municipal.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Osmar Leitzke, 79. Cremado neste domingo (22).
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- Sueli Maria da Silva Oliveira (Nega), 80. Sepultada sábado (21), no Cemitério São Francisco.
- Dalva Bueno da Paixão, 88. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério São Francisco.
- Guilherme Kramer Boeira, 40. Sepultado neste domingo (22), no Cemitério Santa Clara.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni - (54) 98404-4670
- Izaira Carmen Farina da Rosa, 75. Sepultada sábado (21), no Cemitério Municipal Placidina Vieira de Araújo.