Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 26/3

BENTO GONÇALVES
Funerária Bento XVI (54) 3454-1480
- Oswaldo Santos Kruger, 94. Cremado nesta quarta-feira (25).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Janyr Odila Ballico, 85. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Santa Lúcia da 9ª Légua.
- Eni Perpetua da Silva Duarte, 69. Sepultamento nesta quinta-feira (26), às 14h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- José Pereira da Rosa, 77. Cremado nesta quarta-feira (25).
- Reseno Luiz Hongaratti, 86. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Católico de Coqueiro Baixo.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Dirceu Salvador, 58. Cremado nesta quarta-feira (25).
VACARIA
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Teresinha Corso, 71. Sepultada nesta quarta-feira (25), no Cemitério Santa Clara.
- Maria de Fátima Ribeiro de Moraes (Dila), 48. Sepultada nesta quarta-feira (25), no Cemitério São Francisco.