Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 19/3

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Ediney Mello Amarante da Silva, 84. Sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério de Lourdes.
- Gildo dos Santos, 57. Sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério Público.
- Jorge Modesto da Silva, 77. Sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério de Campestre da Serra.
- Leci Maria Prates de Oliveira, 66. Sepultamento nesta quinta-feira (19), às 10h, no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Albertino Barbosa Lemes, 65. Sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério Público.
- Gilberto Juarez Cechett, 68. Cremado nesta quarta-feira (18).
- Maria de Lourdes Borelli Novello, 85. Sepultada nesta quarta-feira (18), no Cemitério da Capela de Água de Azul, em Santa Lúcia do Piaí.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Rafaela de Vargas Weber, 13. Sepultamento nesta quinta-feira (19), às 17h, no Cemitério da sociedade do bairro Santa Catarina
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Vitalina Antônia Cavalli Bertolini, 75. Sepultada nesta quarta-feira (18), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- José Airton Correa Cavalheiro (Bugre), 68. Sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério São Francisco.
- Antônio Barbosa Filho, 83. Sepultado nesta quarta-feira (18), no Cemitério Santa Clara.