Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 12/3

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Mário Furlan, 95. Cremado nesta quarta-feira (11).
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Beatriz Canquerino, 67. Cremada nesta quarta-feira (11).
- Maria de Fátima Marcelino, 60. Sepultada nesta quarta-feira (11), no Cemitério da Sanga Grande, em Meleiro (SC).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Eva Pulsina da Silva Brites, 48. Sepultada nesta quarta-feira (11), no Cemitério Público.
- José Delmiro da Silva, 67. Sepultado nesta quarta-feira (11), no Cemitério Público do Rosário II.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Luiz Brisotto, 66. Sepultado nesta quarta-feira (11), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
NOVA PRATA
Funerária Dequigiovanni (54) 98404-4670
- Olyrio Mignoni, 95. Sepultado nesta quarta-feira (11), no Cemitério Placidina Vieira de Araújo.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Inês Ana Ricardo Razador, 76. Sepultada nesta quarta-feira (11), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Lucila Duarte Simioni, 74. Sepultada nesta quarta-feira (11), no Cemitério São Francisco.
- Laura Monteiro da Motta (Tia Laura), 90. Sepultada nesta quarta-feira (11), no Cemitério Santa Clara.