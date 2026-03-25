Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 25/3

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Selina Reffati, 79. Sepultada nesta terça-feira (24), no Cemitério Público.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Armando Pereira Boeira, 75. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério de Monte Alegre dos Campos.
- Aurora Matte Armiliato, 0. Cremada nesta terça-feira (24).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Cantidio Valim de Lima, 83. Sepultamento nesta quarta-feira (25), às 9h30min, no Cemitério Público.
- Joanito Pereira de Almeida, 67. Cremação nesta quarta-feira (25), às 10h30min. Velado na Sala D.
- Giovani Bones, 32. Sepultamento nesta quarta-feira (25), às 15h30min, no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Lisia Turra Bocchese, 66. Cremada nesta terça-feira (24).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Neura de Fátima Lourenço Vidaletti, 60. Sepultada nesta terça-feira (24), no Cemitério Público.
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Osmar Augusto Fogaça (Fogaça), 56. Sepultamento nesta quarta-feira (25), às 9h, no Cemitério São Judas Tadeu.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Dirceu Eduardo Thibes de Freitas, 77. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério Santa Clara.
- Lucas da Silva Lima, 32. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério da Capela da Luz.
- Linecan de Andrade Zenatto (Tio Lu), 38. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério Santa Clara.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Nadir Ferreira de Camargo, 88. Sepultada nesta terça-feira (24), no Cemitério São Francisco.