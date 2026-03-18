Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 18/3

CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio (54) 3461-2262
- Lurdes Burnier, 94. Sepultada nesta terça-feira (17), no Cemitério Católico de Barão.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- José Pedro dos Santos, 72. Cremado nesta terça-feira (17).
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Cilina de Oliveira Tofano, 82. Cremada nesta terça-feira (17).
- Clea Maria Diogo Ribeiro, 48. Sepultada nesta terça-feira (17), no Cemitério Público do Rosário II.
- Rosa Sirlei Silva, 70. Sepultada nesta terça-feira (17), no Cemitério de Cambará do Sul.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Dilermando Batista de Azevedo, 95. Sepultado nesta terça-feira (17), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Joana Natalicia de Camargo Chaves (Nina), 77. Sepultada nesta terça-feira (17), no Cemitério Santa Clara.
- Antônio Tessaro Sobrinho (Tonho), 86. Sepultado nesta terça-feira (17), no Cemitério Santa Clara.
- Terezinha de Jesus Lauriano (Tere), 74. Sepultada nesta terça-feira (17), no Cemitério São Francisco.