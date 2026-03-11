Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 11/3

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Antônio Buenos do Rosário, 92. Sepultado nesta terça-feira (10), no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Jeocemara Barbosa Côrrea, 51. Sepultada nesta terça-feira (10), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
- Maria Carolina Reis Terres, 27. Sepultada nesta terça-feira (10), no Cemitério de São Luiz da 6ª Légua.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Marlete Andrade Dutra, 69. Cremada nesta terça-feira (10).
- Valéria Maria Grazziotin, 66. Cremada nesta terça-feira (10).
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- João Daltro Antunes Teixeira (Seu Daltro), 92. Sepultado nesta terça-feira (10), no Cemitério da Lagoa em Coxilha Grande.
- Diná Borges de Paula, 84. Sepultada nesta terça-feira (10), no Cemitério São Francisco.
- Maria Tereza Lemos Rodrigues (Tia Be), 84. Sepultamento nesta quarta-feira (11), às 9h, no Cemitério Santa Clara.