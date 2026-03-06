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O custo das relações: por que cada vez mais mulheres estão priorizando a própria companhia

Especialistas apontam que crescimento da violência e sobrecarga emocional influenciam a forma como elas encaram os relacionamentos

Renata Oliveira Silva

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