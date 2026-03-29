Nova ponte entre Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí é inaugurada em Caxias do Sul

Nova ponte entre Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí. Fokuss Videojornalismo / Divulgação

A nova ponte entre Santa Lúcia do Piaí e Vila Cristina, em Caxias do Sul, foi inaugurada neste domingo (29). A nova estrutura tem cem metros de extensão e está entre as Estradas Municipais 92 e João Edgar Jung. O local já está liberado para trânsito.

O investimento do município foi de R$ 3,8 milhões, financiados pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). Os trabalhos haviam iniciado em 2020, mas sofreram interrupções por conta de desistências de empresas.

A estrutura foi, assim, concluída pela empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda.