Obras devem impactar o trânsito em ao menos oito bairro de Caxias a partir desta segunda; confira os trechos

Com o início de uma nova obra no Rio Branco, em Caxias do Sul, ao menos outros sete bairros devem ter impacto no trânsito em virtude de serviços executados por empresas contratadas pelo Samae. São trabalhos de extensão de rede de esgotamento sanitário.

Essa nova obra se concentrará na Rua Alexandre Tolotti, com previsão de início nesta segunda-feira (16). Ela vai bloquear parcialmente a via e, durante a execução, uma quadra por vez terá interrupção total.

Essa rede percorrerá toda a extensão da Alexandre Tolotti, desde a General Zeca Neto até a Sapucaia, passando pelos cruzamentos com a João Corteletti, Padre Nóbrega e Osório Ignácio Pinheiro. A bacia de recebimento desse sistema é a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pinhal. A obra será executada pela Construtora Dcon, com previsão de término até o final de março.

Na Avenida Rubem Bento Alves (Perimetral Norte), entre as ruas José Michelon e José Guilherme Rizzo, há outro trabalho sendo executado pelo Samae. A implantação da rede de esgoto bloqueia a faixa da direita, em direção ao bairro São José.

Por outro lado, as extensões de rede de abastecimento de água ocorrem principalmente no interior. Forqueta, Galópolis, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Rosário, Santa Lúcia do Piaí, Terceira Légua e Vila Oliva têm pontos de trabalhos em andamento executados pela Nort Brasil e equipes próprias do Samae.

Redes de esgotamento sanitário

Desvio Rizzo

Rua Vereador Otto Scheifler, entre Alexandre Rizzo e Guerino Casara: bloqueio total;

Avenida Alexandre Rizzo, entre as ruas Vitório Lago e Sol Nascente: bloqueio parcial;

Avenida Alexandre Rizzo, esquina com Ernesta Coleone: bloqueio parcial;

Rua Ernesta Coleone, entre Alvicio Oliveira e final da rua: bloqueio parcial;

Rua Alvicio Oliveira, entre Ernesta Coleone e Zeferino Scussiatto: sem bloqueio.

Jardim América

Rua Mário Behring, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;

Madureira

Rua João Bertotti, entre José Boschetti e Tobias Barreto: bloqueio total (início em 9/3, término previsto para 27/3);

Rua Duque de Caxias, entre Visconde de Pelotas e Dr Montaury: bloqueio parcial para recuperação de calçadas;

Nossa Senhora de Fátima

Avenida Rubem Bento Alves (Perimetral Norte), entre as ruas José Michelon e José Guilherme Rizzo: bloqueio parcial (início em 11/3, término previsto para 13/4).

Rio Branco

Rua Alexandre Tolotti, entre General Zeca Netto e Sapucaia: bloqueio parcial, com momentos de total durante a execução.

São Leopoldo

Erna Sirtoli Uez, entre Antônio Gomes Maciel e Fernando Francisco Kaller: bloqueio total;

São Luiz

Rua Giácomo Bisol, entre Padre Angelo Tronca e Padre Sady Domingos Covolan: bloqueio parcial;

Rua Engenheiro José Ivam Rodrigues, entre Giácomo Bisol e Angelo Frare: bloqueio parcial

Rua Cometa, entre Padre Angelo Tronca e o final da rua: bloqueio parcial, com momentos de total;

Universitário

Rua Nicola Mariani, entre João Bertotti e Américo Cadorin: bloqueio total (início em 2/3, término previsto para 20/3);

Rua Claudino Antônio Brisotto, entre General Arcy da Rocha Nóbrega e a escadaria: bloqueio parcial para repavimentação

Extensões, substituições e setorizações de rede de água

Forqueta

Estrada Josephina Bianchi Segat: bloqueios pontuais e parciais;

Galópolis

Setorizações em diversas ruas

Nossa Senhora das Dores

Rua Vitório Toigo: bloqueios pontuais e parciais;

Nossa Senhora do Rosário

Rua Atílio Andreazza: bloqueios pontuais e parciais;

Santa Lúcia do Piaí

Estrada Claudino Antônio Costa: bloqueios pontuais e parciais;

Terceira Légua

Estrada do Imigrante, em São Luiz: bloqueios pontuais e parciais;

Estrada do Vinho, em Nossa Senhora do Caravaggio: bloqueios pontuais e parciais;

Vila Oliva