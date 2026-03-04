Noite Gospel reúne 20 mil pessoas e celebra música cristã em Caxias

Com o tema Fruto do Sonho de Deus, a Noite Gospel, em Caxias do Sul, reuniu mais de 20 mil pessoas na última terça-feira (3). O evento, que integra a programação da Festa da Uva, celebra 10 anos de realização neste ano.
Durante a noite, teve orações em favor da cidade e da Festa da Uva, reunindo atrações nacionais, regionais, momentos de reflexão espiritual e um stand-up. O evento foi encerrado pelo cantor Wilian Nascimento, um dos nomes de destaque da música gospel brasileira, indicado ao Grammy Latino de 2015.
Outro destaque da programação foi o Festival Colhendo Talentos, um concurso que abriu espaço para artistas regionais.
A Noite Gospel foi realizada pela Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul (Ammecs), Festa Nacional da Uva, Associação de Capelães do Brasil (Acab) e prefeitura de Caxias.