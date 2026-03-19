Noite em bunker, viagem pelo deserto e alerta de ataques pelo celular: os relatos de gaúchos da Serra sobre o conflito no Oriente Médio 

O morador de Farroupilha Leonardo Dal Piva, 28 anos, estava em viagem a Israel e precisou passar a noite em um bunker, no hotel, diante dos ataques ao país. Acervo pessoal / Acervo pessoal

Para além do temor global e reflexos econômicos, o conflito armado entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, desencadeado no fim de fevereiro, impacta a vida de gaúchos da Serra que viajaram ou que moram no Oriente Médio.

É o caso do morador de Farroupilha Leonardo Dal Piva, 28 anos. Funcionário da Grendene, ele viveu momentos de tensão em uma viagem a trabalho a Israel, entre o fim de fevereiro e o começo de março. Quando os bombardeios se iniciaram, no dia 28, Dal Piva lembra que também começaram os envios de alertas para abrigamento em bunkers.

Ele conseguiu se abrigar na estrutura do próprio hotel onde estava:

— Esse primeiro dia foi o pior. Não deu para sair do bunker. Tive que dormir lá dentro, porque os ataques eram um atrás do outro. Os alarmes dos celulares e da rua não paravam de soar — relembra.

A tentativa de voltar para casa começou no dia 1º de março. Com o espaço aéreo do país fechado e sem ajuda da Embaixada do Brasil naquele momento, o farroupilhense traçou caminhos de saída por conta própria. Uma das alternativas foi cruzar o deserto de carro, em um local sem existência de bunkers, para chegar à fronteira com o Egito.

— Ou seja, se vem míssil é rezar para o carro não ser atingido, mas no momento era a única saída que se tinha — detalha.

Ao chegar ao Egito, ele ainda precisou se deslocar por mais quatro horas de táxi para finalmente chegar até o Cairo, capital do país, de onde seguiu viagem de volta ao Brasil dois dias depois.

Em viagem ao Vietnã, o casal de servidores federais Daniel Furtado e Carolina Griebler também enfrentou dificuldades para retornar à Serra. Eles tiveram as datas de volta remarcadas por três vezes, uma vez que a conexão passava por Doha, no Catar.

— Nosso retorno original estava marcado para o dia 7. Cancelaram e remarcaram para o dia 10. Depois 13, e, por último, dia 17 (última terça). Todos os cancelamentos eram meio em cima da hora, não deixando muita margem pra planejamento. Nessa última remarcação colocaram nossa escala em Dubai, o que permitiu voar, já que lá estão ocorrendo mais voos — conta Daniel, que chegou com Carolina nesta quinta-feira (19) em Caxias, onde residem.

No Catar

Moradora do Catar há quase 13 anos, a farmacêutica caxiense Priscila Bampi Rech conta que é a primeira vez que convive com alertas para não sair de casa, diante de ameaças de ataque e as intercepções de mísseis. Apesar disso, segundo ela, a rotina diária está sendo pouco afetada na região em que vive.

— Fora isso, está tranquilo. Os mercados estão bem abastecidos. A gente se sente seguro aqui — comenta.

Segundo Priscila, o dia mais crítico até o momento foi 28 de fevereiro:

— Ficamos com um pouco de medo quando lançaram os primeiros mísseis, porque não sabíamos como seria a defesa do país — acrescenta.

Arábia Saudita

A comissária de bordo executiva e moradora da Arábia Saudita Miriane Isabel Canali estava com viagem marcada para Caxias do Sul para o dia 6 de março. O voo, contudo, precisou ser cancelado em função do conflito entre os países. Ela foi reacomodada em outro avião, via Europa, quase uma semana depois, no dia 12.

Comissária de bordo executiva e moradora da Arábia Saudita Miriane Isabel Canali Acervo pessoal / Acervo pessoal

— A Arábia Saudita tem a mídia bem controlada. O que percebemos é que a família real tenta não colocar o povo em desespero — comenta.

No último dia em que esteve no país, Miriane disse que foram enviados comunicados pelo celular com recomendações de segurança, como evitar circular em locais públicos e áreas de aeroportos.

Atualizações

Segundo a agência internacional AFP, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que não há um "prazo definitivo" para o fim da guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã, que começou há três semanas.

— Não gostaríamos de estabelecer um prazo definitivo — disse Hegseth a repórteres.