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Noite em bunker, viagem pelo deserto e alerta de ataques pelo celular: os relatos de gaúchos da Serra sobre o conflito no Oriente Médio 

Guerra entre EUA e Israel contra o Irã foi desencadeada no fim de fevereiro

Alana Fernandes

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