No mês de conscientização sobre a endometriose, especialista de Caxias alerta para o diagnóstico e tratamento da doença

Estima-se que uma em cada 10 mulheres conviva com a endometriose no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Endometriose (SBE). A doença, que tem março como mês de conscientização para suas implicações, impacta a qualidade de vida de cerca de 8 milhões de brasileiras, de acordo com o Ministério da Saúde, provocando dores intensas durante o período menstrual e podendo levar à infertilidade em até 30% dos casos.
A ginecologista de Caxias do Sul, Fernanda Castilhos Bosi explica que a endometriose é uma doença inflamatória crônica e que os focos podem surgir nos ovários, nas trompas, nos ligamentos que sustentam o útero, na bexiga ou no intestino, principalmente na região da pelve.
Segundo ela, os casos de endometriose estão se tornando cada vez mais comuns, tanto na adolescência quanto na fase adulta.
— O que mudou nos últimos anos foi o acesso à informação. As mulheres estão mais atentas aos sintomas e procuram ajuda médica com mais rapidez. Além disso, fatores relacionados ao estilo de vida também podem contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da doença — explica.
Atualmente, o diagnóstico pode ser feito por meio de exames de imagem especializados, sem necessidade de cirurgia na maioria dos casos. Entre os principais estão a ecografia transvaginal com preparo intestinal e tecnologia 3D e a ressonância magnética com preparo intestinal.
— Muitas vezes, a ecografia transvaginal comum não identifica as lesões causadas pela endometriose, por isso um exame normal não descarta a doença. O tratamento precisa ser individualizado. Em alguns casos utilizamos anticoncepcionais para bloquear o ciclo menstrual e reduzir os sintomas. Em outros, quando há infertilidade, podem ser indicadas técnicas de reprodução assistida ou cirurgia — afirma.
De acordo com Fernanda, muitas mulheres ainda convivem com esses sinais por anos sem buscar ajuda médica.
— A endometriose é uma doença que pode se manifestar de formas diferentes em cada paciente. Muitas mulheres descobrem a endometriose durante a investigação da infertilidade. Às vezes elas não apresentam dor, mas a doença pode impactar diretamente o futuro reprodutivo. O que precisamos reforçar é que não é normal sentir dor intensa durante a menstruação, dor na relação sexual ou desconfortos frequentes na região pélvica. Esses sintomas precisam ser investigados. — alerta.
A especialista destaca ainda a importância de um cuidado multidisciplinar.
— Alimentação equilibrada, prática de atividade física, controle do estresse e qualidade do sono ajudam a reduzir a inflamação do organismo e contribuem para a melhora da qualidade de vida. Procurem um especialista, não normalizem sentir dor — conclui.