Geral

Março Amarelo
Notícia

No mês de conscientização sobre a endometriose, especialista de Caxias alerta para o diagnóstico e tratamento da doença

Ginecologista cooperada da Unimed Serra Gaúcha, Fernanda Castilhos Bosi explica que os casos estão se tornando cada vez mais comuns

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