Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, segue com acesso gratuito aos finais de semana até 15 de março

O Ninho das Águias fica localizado na Avenida Ninho das Águias. Everton Porto / Divulgação

O parque Ninho das Águias, em Nova Petrópolis, seguirá com acesso gratuito aos finais de semana até o dia 15 de março, das 9h às 19h.

Além da natureza exuberante, neste período haverá operação gastronômica com food truck, oferecendo lanches e bebidas para que o público possa curtir o passeio com ainda mais conforto e sabor.