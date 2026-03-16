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Previsão do tempo
Notícia

Na reta final do verão, Caxias do Sul terá calor intenso, chuvas e risco de temporais

Previsão indica temperaturas acima de 30°C e chuvas diárias até quinta-feira (19). Outono começa na sexta-feira (20)

Renata Oliveira Silva

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