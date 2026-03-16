Na reta final do verão, Caxias do Sul terá calor intenso, chuvas e risco de temporais

Terça-feira deve registrar 32º graus Neimar De Cesero / Agencia RBS

A última semana do verão em Caxias do Sul registrará temperaturas altas e chuva todos os dias até sexta-feira (20), quando tem início o outono. De acordo com o meteorologista da Climatempo Vitor Takao, a terça-feira (17) seguirá com os termômetros registrando até 32ºC e pancadas de chuva.

— Isso tudo é reflexo direto da circulação de ventos mais quentes e alta exposição solar ao longo do dia. A máxima deve seguir mais elevada pelo menos até terça-feira (17) — explica.

Na quarta-feira (18), as temperaturas começam a reduzir, chegando à máxima de 28ºC, devido a uma nova frente fria que avança no Estado. A previsão é de sol, nuvens e chuva, sendo previsto 13.8mm de precipitação. Na quinta (19), a máxima deve ser de 23ºC, com chuva durante o dia e à noite, com 11mm.

— O padrão de temperaturas começa a se alterar a partir de quarta-feira (18), quando uma nova frente fria avança sobre o RS e promove uma redução nas temperaturas máximas. Já a partir de sexta-feira (20), as temperaturas voltam a se elevar gradualmente — completa Takao.

Em relação à intensidade da chuva, o meteorologista afirma que há chance de temporais em Caxias do Sul e região.

— Na terça-feira, com a propagação de um cavado meteorológico e o escoamento de umidade, aumenta a chance de temporais na região. Essa condição de chuva mais forte é reforçada na quarta-feira, com o avanço da frente fria. Já na quinta, ainda pode chover, mas de forma mais isolada e com menor intensidade. A partir de sexta-feira (20), o tempo volta a abrir gradativamente e a chuva enfraquece — completa.

Previsão para a semana em Caxias

Terça-feira (17): Mínima 19ºC e Máxima de 32ºC

Mínima 19ºC e Máxima de 32ºC Quarta-feira (18): Mínima 19ºC e Máxima de 28ºC

Mínima 19ºC e Máxima de 28ºC Quinta-feira (19): Mínima 19ºC e Máxima de 23ºC

Mínima 19ºC e Máxima de 23ºC Sexta-feira (20): Mínima 18ºC e Máxima de 27ºC







