Na Festa da Uva, Vila dos Distritos reúne gastronomia, artesanato e cultura do interior de Caxias

Antigos afazeres dos imigrantes italianos são demonstrados na Vila dos Distritos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Na Vila dos Distritos, espaço já tradicional da Festa da Uva, o palco está aberto a quem quiser se apresentar e o aroma é de pão no forno. A pequena coluna de fumaça vista já na entrada do Pavilhão 2 vem de um antigo fole que demonstra como funcionavam as ferrarias e, no entorno, casinhas de madeira dão o aspecto de comunidade ao local. A chimia é feita ali mesmo por mulheres da comunidade de Vila Oliva e o restante das produções locais, como cestas, chapéus, facas e artesanato em geral são trazidos por representantes de cada um dos sete distritos de Caxias do Sul.

Do mais campeiro deles, Patrícia Telles, traz de Criúva, seus desenhos e pinturas de cavalos, montarias e cenários do campo.

— Aprendi bem pequena com o meu pai, ele traçava as linhas e eu copiava. O cavalo é o companheiro do homem desde que o mundo é mundo. Acho interessante quando saímos para cavalgar que o cachorro sempre vem junto e então são três espécies juntas —reflete Patrícia.

De Santa Lúcia do Piaí, o motorista aposentado Augustinho Rech vende tábuas, gamelas e caixas feitas em madeira. De Forqueta, que não é distrito, mas colabora com o espaço, a artesã Lucimar Ferraz, traz panos com detalhes em crochê, cestas e chinelos custumizados.

— Parte da renda é revertida para a ONG Voluntários da Esperança — garante Lucimar.

Em frente a uma pipa, o sub-prefeito de Fazenda Souza, Itacir Dall’Agnol é o responsável por servir vinho e suco que costumam acompanhar a refeição de quem opta pelo prato mais tradicional da Festa da Uva – o combinado de queijo, salame e polenta brustolada.

Entre um copo e outro, a conversa é com o sub-prefeito de Galópolis, José Dapont, responsável por organizar as mesas e, por conta própria, divertir os visitantes:

— É um espaço descontraído, as pessoas gostam de interagir, dançar e acompanhar tudo que acontece aqui porque remete a costumes simples, mas que ainda são muito valorizados.

Natural de Caxias, mas atualmente morando em Dublin, a produtora Alexandra de Jesus concorda:

— É meu lugar preferido na Festa, viemos já duas vezes nesse ano. Me lembra muito minha infância, polenta no fogão a lenha era meu café da manhã.

Bruno Pasquali e o fole que chama atenção na Vila dos Distritos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Chama acesa

No centro da Vila, ainda no Pavilhão 2, um antigo maquinário costuma estar rodeado por curiosos. Manuseado pelo morador de Vila Oliva, Bruno Pasquali, o fole de couro se infla e sopra o ar para manter aceso o fogo que molda o ferro.

O instrumento representa como funcionavam as primeiras ferrarias e de que forma os imigrantes italianos criavam suas ferramentas.

— Veio gente do Japão que não fazia mínima ideia do que se tratava. Quanto mais sopra, mais o atiça a brasa que forma as labaredas — explica Pasquali.