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Na Festa da Uva, Vila dos Distritos reúne gastronomia, artesanato e cultura do interior de Caxias

Espaço vai além do já tradicional prato de queijo, polenta e salame e oferece outras produções e costumes locais

Pedro Zanrosso

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