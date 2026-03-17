Mutirão oferece mais de 100 vagas de emprego, neste sábado, em Flores da Cunha

Ao todo, 12 empresas participam presencialmente. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Mais de 100 oportunidades de trabalho estarão disponíveis para a comunidade de Flores da Cunha neste sábado (21), durante o 8º Mutirão do Emprego. A ação, promovida pelo programa Flores+Renda, ocorre das 9h às 11h30min, no Centro de Convivência Frei Salvador.

Ao todo, 12 empresas participam presencialmente, além de uma agência de recursos humanos. Segundo a prefeitura, a proposta é aproximar quem está em busca de uma vaga de quem precisa contratar, tornando o processo mais rápido e direto.

Entre as participantes estão: Alumistar, Infinity Agência de Empregos, Farmácias São João, Fábrica de Móveis Florense, Glas Comércio de Eletrônicos, Irmãos Andreazza, Keko Acessórios, Luiz Argenta Vinhos Finos, SAS Plastic, SIM Rede de Postos, Sociedade de Bebidas Panizzon, TKA Guindastes e Grupo GPS.

Durante o mutirão, os candidatos também poderão acessar a plataforma digital Flores Emprego, onde outras vagas seguem abertas. No local, será possível fazer cadastro e buscar novas oportunidades.

Outra frente da ação será a seleção de jovens para vagas de estágio na prefeitura.

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