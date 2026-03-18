Mutirão de atendimento multisetorial ocorre no próximo sábado no Campos da Serra, em Caxias do Sul 

Os moradores do bairro Campos da Serra, em Caxias do Sul, poderão ser atendidos por um mutirão multisetorial que ocorre neste sábado (21). A ação é organizada pela prefeitura, com apoio da entidade Centro de Convivência Irmão Sol.
Representantes de diversas secretárias, bem como órgãos de segurança e do Poder Judiciário estarão à disposição da comunidade das 13h às 17h. Os atendimentos serão realizados na Escola de Educação Infantil Suzel Serafini, localizada na Rua Joaquim Longo, número 161.
Durante a ação, que é gratuita, os moradores irão receber orientações e poderão encaminher atendimentos junto a entidades participantes. Entre os órgãos confirmados estão:
- Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: CRAS, CadÚnico, Coordenadoria da Mulher e CRM, Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria da Pessoa Idosa, Coordenadoria de Promoção da Igualdade-étnico Racial e Centro de informação ao Imigrante, Coordenadoria de Acessibilidade;
- Secretaria Municipal de Segurança Pública: Defesa civil
- Gabinete do Prefeito: Coordenadoria de Relações Comunitárias
- Secretaria Municipal da Habitação
- Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Secretaria Municipal da Educação
- Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade
- Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Banco de Alimentos
- Secretaria Municipal Esporte e Lazer
- Secretaria Municipal da Receita: IPTU
- Defensoria Pública
- Procon
- Samae
- Codeca
- RGE
- Corpo de Bombeiros Voluntários
Serviço:
- O quê: atendimento multisetorial para moradores do bairro Campos da Serra
- Quando: sábado (21), das 13h às 21h
- Onde: Escola de Educação Infantil Suzel Serafini - Rua Joaquim Longo, n°161
- Dez secretarias, Gabinete do Prefeito, além de entidades de segurança e judiciário estarão à disposição para receber os moradores.