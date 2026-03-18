Mutirão de atendimento multisetorial ocorre no próximo sábado no Campos da Serra, em Caxias do Sul 

Os moradores do bairro Campos da Serra, em Caxias do Sul, poderão ser atendidos por um mutirão multisetorial que ocorre neste sábado (21). A ação é organizada pela prefeitura, com apoio da entidade Centro de Convivência Irmão Sol.

Representantes de diversas secretárias, bem como órgãos de segurança e do Poder Judiciário estarão à disposição da comunidade das 13h às 17h. Os atendimentos serão realizados na Escola de Educação Infantil Suzel Serafini, localizada na Rua Joaquim Longo, número 161.

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Durante a ação, que é gratuita, os moradores irão receber orientações e poderão encaminher atendimentos junto a entidades participantes. Entre os órgãos confirmados estão:

Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania: CRAS, CadÚnico, Coordenadoria da Mulher e CRM, Coordenadoria da Juventude, Coordenadoria da Pessoa Idosa, Coordenadoria de Promoção da Igualdade-étnico Racial e Centro de informação ao Imigrante, Coordenadoria de Acessibilidade;

Secretaria Municipal de Segurança Pública: Defesa civil

Gabinete do Prefeito: Coordenadoria de Relações Comunitárias

Secretaria Municipal da Habitação

Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade

Secretaria Municipal da Educação

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade

Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento: Banco de Alimentos

Secretaria Municipal Esporte e Lazer

Secretaria Municipal da Receita: IPTU

Defensoria Pública

Procon

Samae

Codeca

RGE

Corpo de Bombeiros Voluntários

Serviço:

O quê : atendimento multisetorial para moradores do bairro Campos da Serra

: atendimento multisetorial para moradores do bairro Campos da Serra Quando : sábado (21), das 13h às 21h

: sábado (21), das 13h às 21h Onde : Escola de Educação Infantil Suzel Serafini - Rua Joaquim Longo, n°161

: Escola de Educação Infantil Suzel Serafini - Rua Joaquim Longo, n°161 Dez secretarias, Gabinete do Prefeito, além de entidades de segurança e judiciário estarão à disposição para receber os moradores.



