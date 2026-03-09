Mulher fica ferida após colisão na BR-116, em Picada Café

Colisão no km 193 chegou a bloquear a rodovia. Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Uma mulher que não teve a identidade divulgada ficou ferida após uma colisão envolvendo um Volkswagen CrossFox e uma Fiat Toro na manhã desta segunda-feira (9). O acidente, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi na BR-116, em Picada Café.

De acordo com a PRF, a mulher ferida conduzia o CrossFox. Ela foi socorrida pelos bombeiros de Picada Café e levada ao hospital de Nova Petrópolis. A colisão foi nas proximidades do Parque Jorge Kuhn. O motorista da Toro não teve ferimentos. A dinâmica do acidente não foi informada.