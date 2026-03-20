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Mulher é condenada a mais de 65 anos por mandar matar ex-companheiro e tentar matar o próprio filho em Caxias do Sul

Julgamento durou cerca de 17 horas; um parente da mulher, apontado como o executor do crime, também foi condenado e recebeu pena de 50 anos

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