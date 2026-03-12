Motorista morre em acidente na RS-446, em Carlos Barbosa

Um homem de 55 anos, identificado como Maurildo Santin, motorista de um veículo Montana, morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (12), na RS-446, em Carlos Barbosa, na Serra. A ocorrência foi registrada pouco antes das 14h, no km 10.
Segundo informações do Comando Rodoviária da Brigada Militar, houve uma colisão frontal entre a Montana e uma caminhonete Amarok que seguiam em sentidos contrários. Um automóvel da marca BMW também foi atingido. Com o impacto, o carro foi parar em um barranco, às margens da rodovia.
De acordo com os Bombeiros Voluntários do município, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.
O trânsito chegou a operar no sistema "pare e siga", mas foi totalmente liberado por volta de 17h15min.