Motorista morre em acidente na RS-446, em Carlos Barbosa

Guilherme Kalsing / Rádio Estação FM / Divulgação

Um homem de 55 anos, identificado como Maurildo Santin, motorista de um veículo Montana, morreu em um acidente na tarde desta quinta-feira (12), na RS-446, em Carlos Barbosa, na Serra. A ocorrência foi registrada pouco antes das 14h, no km 10.

Segundo informações do Comando Rodoviária da Brigada Militar, houve uma colisão frontal entre a Montana e uma caminhonete Amarok que seguiam em sentidos contrários. Um automóvel da marca BMW também foi atingido. Com o impacto, o carro foi parar em um barranco, às margens da rodovia.

De acordo com os Bombeiros Voluntários do município, duas pessoas foram encaminhadas para atendimento médico.

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